【逃犯條例.直播】市民漸聚集東角道　崇光2時關閉　希慎只出不入

民陣原訂計劃在今日（15日）舉行反修例集會和遊行，惟早前獲警方發出反對通知書，民陣其後上訴亦遭駁回，不過網上仍有網民號召今日下午2時半到銅鑼灣東角道。

【13:58】SOGO門外十分擠擁，部分站在行車路邊緣。

【13:53】希慎正關門。職員表示，下午兩時後商場各個出入門只出不入。

【13:50】人群亦在銅鑼灣記利佐治街近名店坊聚集，該處友社民連街站。

另，太古廣場近金鐘道地下出入口全數鎖上，連接金鐘廊的天橋及其他出入口維持開放。

【13:46】市民到物資站索取的物資中，最受歡迎是口罩，義工呼籲市民拿去口罩「保護自由」，此外物資站也有派發樽裝水和收集用於購買車票的捐款。市民一度需排隊捐款。

【13:44】金百利廣場拉閘。

【13:41】過往遊行中經常出現的星條旗再次出現在東角道，數名青年在願榮光歸香港歌聲中高舉旗幟。同時一旁物資站越來越多人索取物資，物資站的義工呼籲市民排隊，「慢慢，唔駛急啊」。

【13:37】逾百市民在東角道大合唱。有人右手放在胸前，合唱後市民又高呼「時代革命、光復香港」。

此外，銅鑼灣港鐵站內有便衣和防暴警員截查一名身穿黑衣，戴上口罩的男子。警員在該男子的隨身物品內，搜出疑似電筒、生理鹽水等物品。有路過市民質疑警員搜查原因，大叫「（警察）見到人就咬，唔洗出示委任證」。

【13:28】派發的裝備包括水、口罩、眼罩等。

【13:20】SOGO附近聚集逾100人。

【13:15】 人民力量在東角道SOGO對出設置街站，譚得志(快必)呼籲群眾到一旁的物資站取裝備，他指出，因警方濫捕有裝備的年輕人，「我地一齊全部市民揹裝備，佢查得幾多個啊？我地全民帶住裝備行街，唔犯法嘅，我地保護後生仔」。 快必的演講吸引餘額來愈多群眾聚集，快必帶領群眾高呼「香港人加油」等口號。

【13:13】有小量黑衣人開始在sogo外聚集，有人在怡和街附近派發口罩及車票。Sogo職員稱2時關門。

【12:45】銅鑼灣D出口有約10名防暴及軍裝警員。另，有帶備圓盾的防暴警察及便衣警員於銅鑼灣A出口附近的閘內聚集。

【12:05】兩輛水炮車及兩架裝甲車在西環中聯辦外戒備。

【11:48】臨近中午，水炮車出動前往港島戒備，於中聯辦外候命。

【11:45】銅鑼灣世貿中心表示，因應今日區內有大型公眾活動，基於安全考慮，今日將暫停營業。

【11:35】記者今早到銅鑼灣視察，不少店舖繼續開門營業，但銅鑼灣世貿中心的各個出入口通道已關，有保安表示，中心今日全日關閉。

民陣原定計劃在今日(15日)下午2時半在銅鑼灣東角道集合，遊行至中環遮打道行人專用區，惟於本月12日收到警方就遊行及集會發出反對通知書。民陣提出上訴，又被上訴委員駁回，認為會對參與集會人士和公共安全受到嚴重威脅。

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