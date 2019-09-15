【淘大衝突】人民日報發文：在自己國土上唱國歌才是共享的榮光

反修訂《逃犯條例》風波引發社會嚴重撕裂，昨日（14日）有大批市民到九龍灣淘大商場聚集，大唱國歌及揮動國旗，期間有持相反意見的人士到場，雙方發生口角，後更演變成衝突，多人受傷。內地《人民日報》就此事在微博發表評論，並指是某些勢力營造的恐怖氣氛，改變不了香港屬於中國的事實，又指在自己國家的土地上高舉國旗及唱國歌，才是得中國人共享的榮光。

9月14日，數百人到九龍灣淘大商場揮動小國旗和唱國歌，期間有人用手機展示「革命無罪、造反有理 」字句及毛澤東相片（羅國輝攝）

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「恐怖氣氛改不了香港屬於中國的事實」

《人民日報》就昨有大批市民在淘大花園聚集及衝突事件在微博發表文章，指近日有香港市民唱國歌被打傷，引來了更多愛國愛港者齊聚，自豪高歌愛國歌曲，又指愛國從不孤獨，正義不應沉默。

評論又指某些勢力妄圖營造的恐怖氣氛不過螳臂擋車，改變不了香港屬於中國的事實，更改變不了大多數香港人的中國心；又指在自己國家的土地上舉國旗、唱國歌，才是值得中國人共享的榮光。

反對逃犯條例的爭議和衝突持續，昨日（14日）下午數百名撐警人士響應網上號召，下午到九龍灣淘大商場聚集，揮動國旗高唱國歌，期間有不同政見的市民到場，雙方多番發生口角，之後演變成兩派人打鬥，混亂間有人投擲雞蛋及雨傘，有人更血流披面，要軍裝警員分隔維持秩序，護送部份起爭執、揮國旗者離開，並在商場內外拘捕多人。現場所見被捕者多為年輕人。