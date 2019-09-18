【逃犯條例】小學生蒙面圖被指稱「曱甴訓練營」　學校澄清為舊相

親中團體「珍惜群組」號召網民今(18日)下午到政府總部外向教育局請願遞信，不滿學校利用學生作政治棋子，煽惑學生犯法，要求教育局整治學校。 團體請願期間展示一張小學生蒙面持玩具槍的照片，更在網頁中發帖文暗示圖中小學生為「小小曱甴」；涉事的香港教育大學賽馬會小學今亦發通告澄清，指照片內容實為學校於今年6月5日舉行的射擊活動，學生裝束為訓練期間作保護之用，與最近本港的社會事件無關。

親中團體「珍惜群組」指小學生蒙面參加「曱甴訓練營」。 （鄭榕笛攝）

「珍惜群組」約50人高舉寫有「教育無良、毀港棟樑」字眼的橫額標語及國旗，在政總門外高呼口號「無良學渣 」、「禍港禍根」，指有人藉反修例運動煽惑學生作「娃娃兵」犯法，批評通識教育鼓吹違法達義，令學生從小被誤導仇恨國家，錯認祖宗。

團體指，有學校利用學生作政治棋子，於學校範圍散播港獨及仇恨言論，要求教育局整治學校，加強通識科對有關基本法、法治社會、公民責任、國民身份認同等教育議題內容，並規定學校呈上通識課堂所用之參考教材，以社絕抹黑、誣陷國家、損害民族感情的內容。

香港教育大學賽馬會小學發通告，澄清被指控的相片為射擊活動舊相。

校方澄清小學生蒙面照：6月5日活動

「珍惜群組」請願期間，展示一張小學生蒙面持玩具槍的照片；該團體的facebook上亦同樣上載了同一照片，指圖片由李偲嫣提供，並指該內容為香港教育大學賽馬會小學「舉辦小小曱甴訓練營」

香港教育大學賽馬會小學今日就這張圖片在學校網頁發通告澄清，指社交媒體上流傳該校學生活動的照片，文字描述與事實不符，照片內容實為學校於今年6月5日舉行的射擊活動，學生裝束為訓練期間作保護之用，「與最近本港的社會事件無關」，對於圖片引起誤解深表遺憾。