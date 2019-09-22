【逃犯條例】老公反修例　容海恩：不少家庭因政見吵架　籲多聆聽

修例風波至今尚未平息，警民衝突無日無之。新民黨立法會議員容海恩在《香港電台》節目《給香港的信》中表示，修例令香港社會出現前所未見的撕裂，她批評有人將警員及其家人的個人資料「起底」，令警員及家人處於極高壓的狀態，做法不道德，應馬上停止。 容海恩丈夫、香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌在修例風波中，與容海恩持不同政見和看法。容海恩在節目中提到，聽到不少家庭因政見不同而吵架，她呼籲應多聆聽、少質疑家人的政見和看法，更重要是邀請年青人分享看法，包容和開放可減少家人間的磨擦。

她批評有人將警員及其家人的個人資料「起底」，令警員及其家人收到騷擾電話和訊息，使他們長期處於極高壓的狀態，做法不道德。（資料圖片/余俊亮攝）

容海恩表示，修例風波令香港社會出現前所未見的撕裂，形容修例風波之初，示威者以和平遊行和集會方式表達訴求，不過「6.12」開始，和平集會演化成暴力衝突，自此警民衝突無日無之，示威者不只掟磚，還掟汽迪彈，同時針對政府總部和港鐵站作出破壞，她說看到和平示威演變至此，令她感到沮喪。

容海恩提到，過去三個月超過1,500人被捕，多數是年輕人。她指出，有示威者發起集會，反對警方的「合法拘捕（lawfal arrests）」，示威者還把仇警情緒帶入學校，有激進教師甚至威脅將警員與其家屬資料上載至互聯網。

+ 11 + 10 + 9

她批評有人將警員及其家人的個人資料「起底」，令警員及其家人收到騷擾電話和訊息，使他們長期處於極高壓的狀態，做法不道德，應馬上停止。同時警察子女亦因此在學校被孤立和欺凌，影響警察子女成長，令他們長大缺乏自尊，甚至出現心理問題。

她提到，社會撕裂令家人、子女、親威因政見不同而吵架，她誠懇地呼籲家人互相聆聽和減少質疑家人的政見，更重要是邀請年青人分享看法，認為包容和開放可減少家庭間的磨擦。

容海恩說，無可否認的是，修例風波令政府和示威者走進死胡同，即使特首林鄭撤回修例，但暴力沒有停止，批評政府在處理相關問題的步伐非常緩慢，她提出三項建議解決當前社會撕裂，包括改革土地房屋市場、加強社會對年輕人的投資，同時提供平台予青年發聲，盼重建社會的互信，令香港可從浴火中重生。