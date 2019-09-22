林鄭周四落區對話　余德寶憂釀衝突　顏汶羽：聽其言觀其行

修例風波至今尚未平息，警民衝突無日無之，特首林鄭月娥終在下周四（26日）舉行首場「社區對話」，名額150人。公民黨油尖旺區議員余德寶出席《城市論壇》時批評，林鄭容許警方任意拘捕議員、示威、義務醫護，「點樣可以有對話基礎」，他擔心「對話」淪為「對罵」，防暴警察和「白衣人」則在場外出現，釀成衝突。 民建聯觀塘區議員顏汶羽表示，同意對話來得太遲，但好過「一步都唔行」，指社區對話是全民共議的好開始，直言若一場不足夠，應舉行一百場、一千場、甚至一萬場，直指「呢個係我對特首嘅期望」，他會以「聽其言、觀其行」看待是次對區對話。

顏汶羽同意對話來得太遲，但好過「一步都唔行」。（資料圖片／羅國輝攝）

顏汶羽指對話太遲 但好過「一步都唔行」

余德寶又認為，對話需先有互信，但「社區對話」場地限制多多，不能帶雨傘、豬嘴，林鄭與市民根本沒有對話基礎。他以前特首梁振英為例，指梁振英都有拿著「一枝筆、一張凳」落區，但這些年來，傳統對話根本毫無作用，否則香港不會淪落至當前境地，「呢100日政府教識我哋對話、妥協係無用。」

曾擔任青年民建聯主席多年的顏汶羽同意對話來得太遲，但好過「一步都唔行」，指「社區對話」是全民共議的好開始，若一場不足夠，應舉行一百場、一千場、甚至一萬場，「特首好似區議員日日開街站，先係大家想見到嘅特區政府。」他認為特首和問責團隊應汲取教訓，學習如何以謙虛的心「落區」與市民對話。顏汶羽亦同意，場地限制應該要寬鬆一點，不阻礙會議進行的物品應容許帶入場內，例如雨傘和豬嘴。

關家倫斥林鄭「一手硬一手軟」

中醫界選委、在黃埔展開地區工作的關家倫表示，「社區對話」純屬公關技倆，又指林鄭過往的往績太差，自皇后碼頭一役開始，林鄭「一手軟—手硬」，「一方面談判，一方面鏟泥車就到」。他指，林鄭面對民間五大訴求，但研究的卻不是重啟政改，而是研究《緊急法》。關家倫認為政府當前藥石亂投，反問「點解五月、六月咁多專業人士出聲，點解嗰時唔對話？」

關家倫認為，「社區對話」純屬公關技倆，又指林鄭過往的往績太差。（資料圖片／羅國輝攝）

前亞視公關：政府欠公關手腕

前亞洲電視公關、現於灣仔展開地區工作的黃守東指，以公關角度而言，政府和林鄭公關手腕有欠適切，有改進空間，他認為對話推展至不同社區，又認為林鄭要適切回應居民和社區人士的意見才有用。

至於反修例運動會否影響年底區選選情，顏汶羽認為區選會反映社會如何看待區議員角色，應重視長期社區工作，多於喊政治口號。

余德寶認為，經過反修例運動，市民對議員的期望有所不同，市民期望議員在不公義的事情中挺身而出。關家倫亦認同市民對區議員期望有改變，認為區議會作諮詢機構，不能不談政治，「政治與民生分開係唔適合現實」。

黃守東指，以公關角度而言，政府和林鄭公關手腕有欠適切，有改進空間。（資料圖片／歐嘉樂攝）