【9.22衝突】警秀茂坪截紅Van拘11人　梁振英多謝司機「篤灰」

多區昨天（23日）爆發衝突，其中警方稱昨天下午約5時接獲途人報案，指在秀茂坪順安道有數名形跡可疑的男子登上一輛小巴，大批警員接報到場後截查該輛小巴，並拘捕車上11名男子，年齡介乎14至44歲，涉嫌串謀非法集結及藏有工具可作非法用途。 全國政協副主席、前特首梁振英早上轉載有關事件的新聞報道，該報道引述現場消息稱是小巴司機「篤灰」報警，梁振英發文多謝小巴司機「篤灰」，又說：「司機叔叔、女傭姐姐、快餐店大嬸，便利店哥哥，以至勇武義士⋯⋯。無論事前事後（篤灰），一律有賞。」

梁振英發文多謝小巴司機篤灰。

警指控涉嫌串謀非法集結及藏有工具可作非法用途

警方稱，周日（22日）下午約5時接獲途人報案，指在秀茂坪順安道有數名形跡可疑的男子登上一輛小巴。人員接報到場，截查該輛小巴，並在車上檢獲一批頭盔、口罩及護目鏡。警方拘捕車上11名男子，年齡介乎14至44歲，涉嫌串謀非法集結及藏有工具可作非法用途，所有被捕男子現正被扣留調查。案件交由秀茂坪警區重案組跟進。

從網上照片和影片可見，大批戴有頭盔的軍裝警在順天邨天韻樓對開截停一輛紅Van，車上多名身穿黑衣的青年被截查，他們被要求下車及蹲下，大批警員在場戒備。

從網上照片和影片可見，大批戴有頭盔的軍裝警在順天邨天韻樓對開截停一輛紅Van，車上多名身穿黑衣的青年被截查，他們被要求下車及蹲下，大批警員在場戒備。（網上圖片）

從網上照片和影片可見，大批戴有頭盔的軍裝警在順天邨天韻樓對開截停一輛紅Van，車上多名身穿黑衣的青年被截查，他們被要求下車及蹲下，大批警員在場戒備。（網上圖片）

梁振英轉載有關事件的新聞報道，該報道引述現場消息稱是小巴司機「篤灰」報警，梁振英發文多謝小巴司機「篤灰」，又說：「司機叔叔、女傭姐姐、快餐店大嬸，便利店哥哥，以至勇武義士⋯⋯。無論事前事後（篤灰），一律有賞。」

懸紅偵扔國旗者「效果不錯」 下一步徵求物資流向

梁振英早前發起「懸紅緝兇」，其中對扔國旗和塗污國徽的「暴徒」懸紅賞金100萬元，他日前接受訪問形容舉措效果不錯，自己雖然沒有積極募款，但社會各界反響踴躍，很多市民紛紛撥打電話舉報線索、提供信息。

他透露很快會開展第二波行動，懸紅徵求與整個運動有關的信息，如示威者的資金及物資流向。