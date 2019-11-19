【一哥上任】上任即改警隊宗旨　「服務為本」變「忠誠勇毅」

國務院今日（19日）任命鄧炳強接替盧偉聰，出任警務處處長。新官上任第一日，鄧炳強領導的警隊服務宗旨隨即更改，由之前的「服務為本，精益求精」( We Serve With Pride and Care)，改為「忠誠勇毅，心繫社會」(Serving Hong Kong With Honour, Duty and Loyalty)，是1995年來首次改變。 警方指，新座右銘非首次「登場」，警隊在過去一年的慶祝活動中，亦曾經使用過。

有網民今日（19日）發現香港警務處服務宗旨已更改。（香港警務處截圖）

九五年起沿用 新警隊「一哥」上任即更改

自1995年起，警隊一直緊隨政府推行服務為本的公共服務方針，並轉化成一個以服務為本的機構，同年亦訂立警隊服務質素策略，以「服務為本，精益求精」作警隊的服務宗旨，但持續逾五個月的反修例示威，警方執法備受爭議，社會上有聲音質疑警隊濫暴。

警記者會背景換上新口號

警隊本次更改服務宗旨，有網民揣測與今日新上任的警隊「一哥」鄧炳強有關，他今日朝早上任會見傳媒時，未有提及更改服務宗旨一事。警方今日下午4時舉行例行記者會，背景的服務宗旨字樣已換上「忠誠勇毅，心繫社會」，

警察公共關係科總警司郭嘉銓在記者會會上，就新「一哥」鄧炳強上任同時更換座右銘解釋，他指警隊一直與時並進，適逢今年為警隊175周年，郭嘉銓表示警隊秉承過去優良傳統，以及過去一直確守的價值觀。

郭嘉銓續言「忠誠勇毅」突顯警員特質，「心繫社會」則突顯警隊上下一心，以服務市民為依歸。而新座右銘亦非首次「登場」，郭嘉銓指警隊在過去一年的慶祝活動中，亦曾經使用過。

現年54歲的鄧炳強今日（19日）接任警務處處長。（資料圖片）