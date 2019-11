【一哥上任】上任即改警隊宗旨　「服務為本」變「忠誠勇毅」

國務院今日(19日)任命鄧炳強接替盧偉聰,出任警務處處長。新官上任第一日,鄧炳強領導的警隊服務宗旨隨即更改,由之前的「服務為本,精益求精」( We Serve With Pride and Care),改為「忠誠勇毅,心繫社會」(Serving Hong Kong With Honour, Duty and Loyalty),是1995年來首次改變。

警方指,新座右銘非首次「登場」,警隊在過去一年的慶祝活動中,亦曾經使用過。