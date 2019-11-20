【禁蒙面法】新華社：香港司法機關當深思　切實承擔止暴制亂責任

新華社發表題為〈中央堅定支持是香港戰勝困難風險挑戰的最堅強後盾〉的時評稱，國家主席習近平日前就香港當前局勢，發出了中央政府對香港止暴制亂工作的最強音，明確宣示中央政府對香港局勢的基本立場和態度，「我們將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子」，講話中3個「堅定支持」字字千鈞，再次充分表明中央將一如既往力挺香港，是香港戰勝困難風險挑戰的最堅強後盾；然而幾個月來，香港司法機構一些做法卻引發社會廣泛質疑，被認為是對違法犯罪的縱容。

時評指出，面對「最緊迫的任務」，需要行政、立法、司法機構更好地擔當起責任，不負民意重托，不辱職責使命；5個多月來，行政長官林鄭月娥帶領特區政府恪盡職守，努​​力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛工作，中央對林鄭月娥高度信任，對她和管治團隊的工作充分肯定，中央的堅定支持，是行政長官帶領特區政府依法施政、積極作為的底氣所在；而警隊在承受巨大身心壓力的情況下，始終無懼無畏，堅守崗位，嚴正執法，盡最大努力守護香港城市及廣大市民安全。

產生嚴重負面社會政治影響

時評表示，法律是止暴制亂、恢復秩序的重要手段，打擊和遏止犯罪是司法機關的「天職」，然而幾個月來，香港司法機構一些做法卻引發社會廣泛質疑，被認為是對違法犯罪的縱容；特區高等法院原訟庭判決《緊急情況規例條例》部分條款不符合基本法，並裁決《禁止蒙面規例》主要內容不符合相稱性標準，公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，產生嚴重負面社會政治影響。

時評稱，法治社會須有法必依、執法必嚴、違法必究，缺一不可，司法者不堅守法治底線，法律的公正與威嚴就無法彰顯，罪惡就有恃無恐，香港司法機關當深思，切實承擔起止暴制亂、恢復秩序的責任。