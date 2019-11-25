【區議會選舉】梁家傑促特首高官總辭：回應訴求最後機會

公民黨派出36名黨員參加區議會選舉，共32名黨員當選，成為區議會僅次於民主黨的第二大黨。公民黨主席梁家傑表示，選民的訴求已清楚表達，港人用選票和警暴及暴政割席。 公民黨提出三點要求，包括由特首、問責官員及行會成員總辭以謝選民、港府立即回應五大訴求，以及警方立即撤出理工大學。

公民黨共有32人當選，是繼民主黨得到91席之後，得到議席最多的第二大黨。除了余德寶、容溟舟等較資深區議員連任之後，不少初次參選的人士包括劉家衡等都當選。

公民黨今日（25日）舉行選舉後記者招待會，梁家傑斥責，逃犯條例風波至今未有任何問責官員下台，今次選舉結果為特區和中央解決困局，回應市民訴求的最後機會，如仍不把握這機會，一切後果由港府和中央政府自負。

呼籲林鄭與民意代表會面 解決當前困局

他又指，選民將民主派送入區議會，形容新當選的候任議員是承載170萬票的載體，林鄭月娥必須和民意代表會面，解決香港當前困局。他又呼籲，民主派在當前香港局勢中，只有團結的必要，無分裂條件。

謙虛面對選民及地區工作

公民黨黨魁楊岳橋承諾， 該黨無論是連任或新當選區議員，盡快處理警暴問題，並將五大訴求的聲音帶入區議會。他強調未來一定謙虛面對選民及地區工作，不忘2003年至2007年的教訓，「對保皇黨的能力時刻保持警惕，不能掉以輕心，他們隨時會回來。」

民主派透過今次選舉一役，全取特首選委會117席選委席位，楊岳橋指現時談論特首選委是言之尚早。