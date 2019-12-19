外國記者協會主席：記者成攻擊目標　香港新聞自由愈見受威脅

反修例風波持續半年，發生多場示威遊行以至警民衝突，傳媒都有在現場報道，但有時候記者會成為攻擊對象。 外國記者協會主席Jodi Schneider在《洛杉磯時報》撰文，指近月大量片段見到記者成為攻擊目標，又表示香港新聞自由愈來愈受到威脅。

7月7月九龍區遊行期間，混亂間有警察推撞記者。（資料圖片）

記者工作期間未得到尊重 更受攻擊

Jodi Schneider表示，公眾對政府、警察及公眾機構的信任已經破裂，可能無法修復，而記者經常在巨大壓力和艱難的條件下工作，以報道近期發展迅速的事件。然而，記者在工作期間並未得到尊重，更在新聞現場受到攻擊。

她舉例，印尼語傳媒記者Veby Mega Indah在報道時被橡膠子彈擊中失明。攝影記者May James被要求在示威現場除下防毒面具。now電視台司機後腦疑被布袋彈擊中，並投訴在警署內遭警棍毆打，身上最少有9處明顯傷痕，包括下顎骨裂。

已穿反光衣 仍有不少催淚彈射向記者

Jodi Schneider指，不少催淚彈直接射向記者，或射在記者附近。有警察亦故意使用閃光電筒阻止記者拍攝。

她表示，記者已經戴上有傳媒字樣的頭盔，以及穿上反光衣，並向警察出示證件，但仍然發生襲擊記者的事件。這些事件許多都有影片紀錄，清楚顯示記者包括學生記者已成為攻擊目標。如果說只是偶然，但這些實例已出現得太多。

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會見警方代表 要求不要強光射向記者

Jodi Schneider認為，似乎是警方不想被人看到或記錄他們的行為，而刻意阻止報道。

外國記者協會亦會見了警方代表，討論如何改善傳媒與警察的關係。會方建議要確保能夠識別警員身份，並要求警方避免以強光直接照射現場新聞人員。

Jodi Schneider引述聯合國資料，指出公眾有權觀察和審視警察的行動，而記者就是公眾的見證人。警方有責任維持公眾秩序，但也要受到公眾監察，應該預期會有傳媒拍攝，而不應干擾報道。她強調維持治安的部隊沒有合法權力限制新聞自由。