陳帆公務員姪女獲薦聯合國公職 　運房局：陳帆對遴選不知情

港府23日宣布，5名香港青年公務員獲國家推薦到聯合國不同機構任職，其中唯一的女性是機電工程署衞生工程機械工程師陳莉婷。24日晚傳媒披露，陳莉婷為現任運輸及房屋局局長陳帆的姪女，令事件有瓜田李下之嫌。 運房局回覆《香港01》查詢確認，陳莉婷為陳帆姪女，但指陳帆對姪女陳莉婷獲推薦到聯合國工作的申請及遴選事宜並不知情，亦沒有參與遴選工作。

林鄭月娥出席首批由國家推送的香港特區青年赴聯合國任職發佈儀式，後排右二為陳莉婷。（政府新聞處）

「叔姪」曾同任職機電署多年

翻查資料，任職機電工程署的陳莉婷在政府服務7年，而陳帆在2011年至2017年間出任機電署署長，意味着「叔姪」二人曾同時在同一部門共事多年。

崇拜陳馮富珍 5獲薦者中的唯一女性

政府23日公布推薦聯合國任職名單，陳莉婷接受傳媒訪問時表示，作為5名獲推送者中的唯一一位女性，希望通過其經歷鼓勵更多女孩進入工程領域學習和工作。又指能以女性身份參與首批JPO項目，體現特區政府和中央政府對女性工作的肯定。陳莉婷更說，2003年沙士的時候在電視新聞中看到陳馮富珍帶領團隊控制疾病，「很崇拜她」。

根據聯合國規定，參加以上計劃的人員須具備兩種聯合國正式語文的能力及擁有一至三年工作經驗。特區政府及廉政公署按照上述規定以及工作表現、資歷、所屬職級等提名合適人選參與該計劃。在遴選過程中，聯合國相關機構須與獲提名人選進行面試。