【和你傾】環境局黃錦星周五fb直播　大談氣候、環保與綠色生活

政府各部門首長陸續在facebook直播，就所屬工作範疇與香港市民「和你傾」。最新直播輪到環境局局長黃錦星。

1月17日下午1時舉行

環境局在和個政府部門之中「走得很前」，推出「大嘥鬼」宣傳環保生活，在社會得到很大迴響。不過近年香港以至全球都面臨極端天氣，澳洲正發生嚴重山火，香港近年亦屢破紀錄高溫，今個冬季似乎還「未到冬天」。

黃錦星將於1月17日星期五下午1至2時，在facebook直，討論氣候行動、新能源車、減廢回收、綠色生活本地遊，以至社會近況。

環境局局長黃錦星在1月17日下午1時進行facebook直播。（黃錦星facebook）

值得留意的是，這是政府「和你傾」系列首次在下午舉行，市民反應或未必如晚上舉行般熱烈。

帖文刊登3小時 罕見沒有「嬲嬲」

對於社會近況，黃錦星在帖文中亦表示：「對話比對立好」。黃錦星去年曾被指「活在平行時空」，「攬住大嘥鬼出席唔同嘅環保活動」，但似乎市民並未與黃局長「割席」，帖文刊登已有3小時，有市民留言提出不少意見和不滿，卻沒有任何「嬲嬲」，在之前「和你傾」預告之中十分罕見。

按過往「和你傾」的情況，市民可以在黃錦星facebook留言發問，局長將會在直播時解答及分享意見。