【專訪】五區總辭十年回顧　梁國雄：公投效應本可更早出現

2020年香港政治環境變幻莫測，示威衝突浪潮未知何時才能平息。恰巧，十年前對香港政局而言也是「多事之年」。當年反高鐵撥款將青年社運氣氛推向高峰，同年民主派部分議員發起五區總辭，其後出現「余曾辯」、政改急轉彎等事件，促成政改方案獲通過，成為回歸至今唯一通過的政改。該年的政治事件，部分影響一直伸延至今。 《香港01》訪問多名當年五區總辭的參與者，讓他們回顧十年政局的發展，反照今日時局。其中五區總辭最先的倡議者、「長毛」梁國雄表示，「變相公投」一直是他從政以來重要的政綱，又言若當日整個民主派都有跟上，參與這場爭取「雙普選」運動，向當權者施壓的「公投效應」便可更早出現，不必等到2019年區議會選舉。 至於被指近年政治光譜「和理非化」，梁國雄強調自己一向認為暴力不應是香港民主運動的常態，因不能吸引更多人支持，只能作為一個「助產婦」，在必要時使用畢其功於一役。他又提到，自己不會為了政治光環而做事，所以外界指他逐漸失去「激進派光環」，他亦認為沒有問題。 五區總辭十周年－－專訪三之一

「變相公投」倡雙普選 引發多重影響

2009年，當時的激進派政黨社民連提出「五區總辭 變相公投」建議，透過補選單一議題回應政改爭議，讓市民公開表態支持雙普選。公民黨於9月與社民連達成共識，加入行動；民主黨、民協則未有參與。2010年1月底，5名民主派立法會議員陳偉業、梁家傑、陳淑莊、黃毓民、梁國雄一同辭任，政府於5月16日舉行補選。不過在中央嚴詞批評、建制派和政府杯葛下，補選投票率只有17.1%，五人無懸念下重返議會。

同年6月17日，時任特首曾蔭權與「五區公投」總發言人余若薇公開辯論政改，引起全港關注；另一邊廂，無參與行動的民主黨成員先後兩次進入中聯辦會面談判。6月21日，政府修改原定的政改方案，在區議會功能組別中加入「區議會（第二）」，由在其他功能界別中沒有投票權的選民選出，亦即現時的「超級區議員」席位，特首選委則由800人增至1,200人。

6月24及25日，行政長官和立法會產生辦法修改方案於立法會在民主黨、民協放行之下，獲得三分之二多數通過。一連串的事件，亦間接導致後來民主派的分裂，以當時社民連為首的激進派系猛烈攻擊民主黨，隨後衍生人民力量「票債票償」等行動。

當年李鵬飛反對 反令五區公投倡議獲注視

梁國雄憶述，自己2000年從政初期，政綱已包含全民公投、爭取普選。2009年元旦日接受商業電台訪問時，他再提及這倡議，但當時不成氣候；該年年中，政界人士在中環香港會，討論民主運動的路向，自由黨創黨主席李鵬飛聽到五區公投的倡議，十分反對，對傳媒透露，建議才獲注視。到該年9月，公民黨宣布參與，才「湊夠五區」可發動總辭。

長毛指出，由於當時立法會選舉投票率約莫是五成，即使建制派不接戰，民主派「獨腳戲」若能組合所有板塊參與，將整體投票率推至25%以上，甚至有過百萬人投票支持，都足以反映過半選民支持雙普選，民意信息會更強烈：「其實這是一個民意的對決，如果大家看看今屆區議會選舉造成的效應，就是香港人用選票表達意見。如果當日五區公投，我們估計整個泛民一起做，不是打算只得公、社兩黨，其實包括民主黨和其他板塊。一整個（民主派）大板塊和對方對決。對方（建制派）是否應戰我們不知道，但我的想法是，他們不應戰，我們有超過一百萬人出來投票，那已經是很清楚的民意選擇。」

去年區議會選舉泛民主派通過「公投牌」，強調「五大訴求」單一議題，吸引七成以上投票率，並且最終獲得六成選票大勝，展現強烈的民意基礎。長毛認為，變相公投這個構想本身2010年就可以做到，但最後投票率確實和原先的期望相差很遠，只能說比沒有來得好。雖然政治上沒有如果，但他仍然認為若投票人數達標，整件事發展會相當不同。

支聯會前主席、民主黨元老司徒華於2011年1月逝世。長毛於2010年曾批評他「癌症上腦」，引起頗大爭議。（資料圖片/路透社）

回應司徒華「癌症上腦」言論：我和華叔關係不是那麼差

五區總辭的另一個影響，是沒有參與行動的民主黨，最終和中聯辦談判出超區方案，隨後民主派出現嚴重分裂。梁國雄在立法會批評民主黨時，曾指出反對總辭、支持政改方案的民主黨元老司徒華「癌症上腦」，引起爭議。

長毛指，他確實認為當日的事件，是將一部分的民主派政治能量分散出去，變成「堅持」與「妥協」之爭。提到針對「華叔」的言論，他指當時的語境是民主黨於短時間內決定支持超區方案，司徒華更指如果黨員不支持可以選擇退黨，所以才表示華叔這個說法不對，並有以上的冒犯性言論。他強調，他和華叔之間並未如外界所言般不和：「其實我和司徒華個人的關係不是那麼差，我是經常和他談天的其中一人，因為我們多數會在支聯會的活動中見面。」

長毛認為，民主派的分裂早在這番言論前，五區總辭之時已經發生，並且已不可避免。但他承認，如果過程中有部分言論會令對方或其支持者感到不快，從而令政治爭拗變成私怨，是有可能的。

2019年區議會選舉，民主派通過「公投牌」，強調五大訴求，橫掃逾八成議席。（資料圖片）

談「激進派」光譜：暴力不能吸引更多人參與

十年前，梁國雄被認為是政界最激進的人物，在民主派內樹敵不少。2014年雨傘運動期間，開始有年輕抗爭者批評他反對加佔道路，已落後於時代。2016年立法會選舉，他義務協助多名新界東泛民候選人當選，在泛民支持者間獲得好評。後起的「勇武」、本土派系，會反指長毛「和理非化」，以前的「激進派」光環已經燒盡。

梁國雄表示，他的理念從來沒變，就是使用暴力要相當小心。2014年傘運期間，他認為如果沒有足夠能力守住就不應貿然佔路，否則會令更多人被捕，也達不到原先的目的。他的想法是，暴力不能作為不個常態的手段，只能是一場革命的「接生婆」、「助產婦」，在必要的時候推一把，因為暴力本身是不能孕育革命、吸引更多人參與。

至於「光環」的問題，長毛表示當然會希望有更多人支持他的行動，但光環這回事是別人給的，那是別人的決定，他控制不了：「我從來都不會為了光環而做事。」