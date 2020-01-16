【專訪】民主派大狀反思法治　梁家傑：當權者才最有能力破壞法治

有人說，香港近半年的社會衝突嚴重損害法治；也有人說民主派在今場風波中，未有譴責「暴力」行為，助長破壞法治。不過示威者一方會認為，香港法治早已被政府破壞殆盡，甚至有人火燒法院門口、攻擊法官。律政司司長鄭若驊前日（13日）出席2020年法律年度開啟典禮時，則指法治等香港核心價值飽受衝擊，近日暴力橫行和破壞行為猖獗，是「暴徒統治而不是法治」。 《香港01》記者專訪公民黨主席、資深大律師梁家傑，討論對「法治」二字的看法。作為一名資深的民主派人士，梁家傑指，香港人所堅信的法治，真正核心並非「人人守法」，而是用法律保障個人的權利自由、限制公權力的行使，但今日香港明顯不是朝這方向走。他說：「最有能力破壞法治的人，只會是當權者，不會是反抗者。」 他又直言，不會如部分年輕人的期許般，宣告香港「法治已死」，因為「一旦真的『攬炒』，香港就再無利用價值」，非香港之福。

解讀法治精神：用法律保障個人權利、限制公權力

「法治」相信是示威浪潮中，被討論得最多的詞彙之一。有部分人，包括有法律界背景的人指出，法治就是要所有人都守法，梁家傑在訪問中駁斥說：「我們（香港人）相信的一套法治，行之已久的一套法治，是用法律來保障個人的自由、人權，以及用法律限制公權力的行使。」他認為，這就是香港和中國內地的「深層次矛盾」來源之一：港人理解的一套法治原則是限制當權者，內地的法治則是限制人民而賦權政府，「我們實行那套法治，和內地那套法治，雖然繁簡體字都是這樣寫，但內涵是天壤之別、南轅北轍。」其中一個關鍵，他認為是當權者是否懂得自我制約其「絕對無上」的權力。

亦因如此，梁家傑認為今日香港法治受到很大衝擊，但核心原因是政府「官逼民反」，因為從來最有能力破壞法治的人，只會是當權者，不會是反抗者：「違反憲法，人民是做不到的，只有當時當刻的政府才會違反憲法，而對於法治可造成最大傷害的人，一定是有權力的一方。」

▼2020元旦遊行▼

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指政府包庇警暴 講法治無說服力

現時民主派其中一個非議焦點，在於有充足證據顯示雙方都有涉嫌使用暴力，但示威者、普通市民一方被捕人數逾七千，警察則完全無人被捕或停職受查，遑論檢控，現行監警制度亦被指欠缺實權。於是出現一種說法：有部分人犯法後可以不用負責，「法治」只會懲罰其中一方。

梁家傑就是持上述看法的其中一人。他指，真正的法治至少包含立法、執法、司法三大元素，「今日的情況，則是立法會受到親北京勢力把持；司法權力因多次人大釋法被削弱；執法法律的人不公正、部分人帶頭違法而無後果。」梁家傑認為，當叫人守法的人（政府、警察）自己違法在先，他們就失去執行法律的正當性、道德力量。

為方便解釋，他舉例指：「（有人）打劫銀行不會破壞法治，但你放走那個劫匪，甚至把他送上天安門看升旗、閱兵，那就是破壞法治了。」他又認為，即使有人違法，只要公正地將其逮捕、檢控、毫無合理疑點下將其定罪，法治仍是無損分毫，但今日香港有一部分人受到包庇，執法者（警察、律政司）自己的法律操守出現問題。

梁家傑律師樓的辦公室門口，貼有「光復香港，時代革命」海報。（羅君豪攝）

談攻擊法院行為

訪問進行之時，正值法院成為示威攻擊的目標，更有法官被指親建制而被指名道姓辱罵。梁家傑指出，自己不會支持並明顯反對這些行為，但表示理解：「我理解為何一些爭取同一個目標的同道中人會有這樣的行動。」因為不少人，尤其年輕一代，見到上文提到的法律執行狀況，會對法治感到相當絕望。

儘管如此，梁家傑表示未能認同「法治已死」的說法，因為香港仍有一批法律界的精英，在人大釋法時會站出來黑衣遊行；大律師公會所發的聲明，所依據的仍是上述「用法律個人權利、限制公權力的行使」的原則，不少人都在努力「掙扎」，不讓法治死透死盡。在這時候為法治「簽發死亡證」，他認為未必妥當：「我明白他們（年輕人）的想法，但我覺得一旦真的『攬炒』，香港就再無利用價值，到時就真的和中國共產黨『攬住死』，這是我們想要的嗎？」

6.12金鐘衝突是往後暴力浪潮的開端。但梁家傑認為，如無當日事件，修例早已通過。（張浩維攝）

談「暴力」抗爭：掌權的人應該避免人民用暴力解決問題

說到暴力示威，反修例運動其中一個特點，就是和理非一派拒絕譴責武力抗爭行為，被政府、建制派指控「縱容暴力」。梁家傑本人，去年7月以港大校友身份出席與校長張翔的對話會期間，也曾提及「暴力有時或會是解決問題的方法」。

梁家傑說，其實是有人斷章取義，嘗試將他渲染成「暴力之父」。他指，當日這句說話的語境是對話會中張翔提到「暴力在任何時間都是不能解決問題」，但他指當時大家身處的陸佑堂，國父孫中山也曾在此演講，而孫中山正是主張武裝起義，於是提醒張翔別把話說得太過絕對。他所強調的是，掌權的人應該盡可能避免人民要用暴力解決問題。

單論含暴力成分的示威行為，梁家傑首先表明「不能百分百肯定」在人群中暴力破壞的是什麼人，因他認為有頗多證據顯示有喬裝、臥底警察參與破壞行為。但即使假設暴力行為是示威者所為，他亦沒有完全否定，而是保持「不支持但理解」的立場，並相信許多民主派人士都和他持類似想法：「雖然我是不會用暴力，但我不會不理解為何有些人會被你惹怒。」

他反指，現時政府面對暴力行為，才是有明顯的雙重標準：對於示威者所用暴力仔細描述，但對於警察或「藍絲」使用的暴力，則輕輕帶過甚至隻字不提。