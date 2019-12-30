【專訪】修例風波重創建制　梁美芬：發揮在野黨角色　不盲撐政府

修例風波牽起回歸以來最大的社會動盪，更令建制派在區議會選舉中遭遇崩盤式大敗。回顧風雨飄搖的一年，經民聯立法會議員梁美芬表示，縱使建制派經歷敗選，日後亦絕不會做反對派，而是發揮「在野黨」角色監督政府，「政府有唔啱會批評，以後逐個議題去看，是其是非其非，支持政府無必然的。」 梁美芬早前在立法會提出引用《權力及特權條例》，成立專責委員會全面調查反修例風波，她認為委員會可全面調查風波的前因後果，就如何讓社會回復平靜作出建議，較其他議員提出傳召官員就具爭議性事件，如「7.21」元朗襲擊事件、「8.31」太子站事件到立法會作證，更具效用。

梁美芬表示，縱使區選大敗，日後都不會做反對派，會發揮在野黨的角色監督政府，是其是非其非，不盲目支持政府。（余俊亮攝）

再批通識 「容易被灌輸不正確思想」

修例風波捲起十級政治風暴，示威活動至今仍持續，梁美芬日前接受《香港01》專訪時表示，今次風波始終是政治問題，本港積累多年的深層次矛盾只是加劇問題惡化程度。她稱據自己觀察，身邊有很多過往無參與遊行示威的朋友，今次都有站出來示威，認為今次風波「將港人對內地情仇及恐懼全部爆發出來，即使是曾在內地經歷文革、六四事件的也不例外。」

至於年輕一代，在城市大學任教法律課程的梁美芬說，自己在過去半年與不同年輕人接觸，當中有人更曾參與街頭示威，她認為，在今次風波中站在前線的正是1997年後出生的一代，「他們13、14歲時開始讀通識，十分關心政治，但接觸面不夠廣泛，容易被灌輸不正確思想，加上朋輩壓力、和理非不割蓆，令他們在犯罪後才懂後悔。」

梁美芬承認，在6月15日特首林鄭月娥宣布暫緩修例前，建制派亦有誤判形勢。（余俊亮攝）

政府欠政治手腕 低估沉默一群反應

梁美芬認為，若沒有反修例風波，建制派在議會內的勢頭向好，但她承認在6月15日特首林鄭月娥宣布暫緩修例前，建制派亦有誤判民情，「當對方講緊逃犯條例剝奪人權嘅時候，建制仲解釋緊法律問題。」她承認建制派當時要與政府共同承擔責任，「但在6月15日後發生的暴力事件，有複雜政治力量在後，建制派已很少參與其中。」

社會上不少人批評，政府在今次風波中「慢幾拍」，文宣工作「跑輸幾條街」，梁美芬坦言，政府不懂如何轉彎、敏感度不足，亦欠缺政治手腕，低估了社會上沉默一群的反應，「政府只顧處理對錯，無理會群眾感覺」，間接導致了今日的結果。

梁美芬強調，不能容許推翻政權的革命，所以不能特赦，倘作輕判亦要符合普通法原則司法程序。（余俊亮攝）

不能特赦犯罪者 倘輕判要符合普通法原則

面對當前的社會動盪，究竟有何解決良策？梁美芬指，現時社會陷入瘋狂局面，政府首要令社會冷靜下來，日後在統治手腕上應軟硬兼施，「以懷柔政策去做，要意識到香港是個國際大都會，幾十年來其實都係咁複雜（的局面），大家日後都要重新認識香港。」

至於民間堅持的五大訴求，身兼基本法委員會委員的梁美芬認為，即使現時香港未就《基本法》第23條立法，但仍有現存法律與23條內容重疊，強調「香港不能容許推翻政權的革命，所以不能特赦（犯罪者），倘作輕判亦要符合普通法原則及司法程序，不能因為有人使用暴力就特赦，這是萬萬不可。」

梁美芬估計，在監警會1月公布的調查報告中，將談及在調查過程中，有部分權力不足的問題。（余俊亮攝）

發揮在野黨角色 絕不做反對派

建制派在剛過去的區議會選舉大敗，經民聯派出25人出選，僅3人當選，會否認為建制派是被政府拖累？梁美芬坦言，對於政府在修例工作上的不足感無奈，認為政府若仍視建制派為盟友，日後應保持溝通，但即使如此，她們絕不會做反對派，反之會發揮在野黨的角色監督政府，「政府有唔啱都會批評，以後會逐個議題去睇，是其是非其非，支持政府沒有必然的。」

梁美芬又說，選舉勝負乃兵家常事，但有時也覺得與政府溝通像對牛彈琴，故日後只可做好自己本份，維護國家及香港利益。

梁美芬說，選舉勝負是兵家常事，日後只可做好自己本份，為護國家及香港利益。（余俊亮攝）

調查不能針對警隊 料監警會報告述及權力不足問題

特首林鄭月娥早前表示，參考2011年倫敦騷亂事件，將成立「獨立檢討委員會」檢視運動成因，找出當中的社會、經濟及政治問題。梁美芬說，委員會至今仍未覓得有心人加入，認為政府不應拘泥於找退休法官主持，又估計在監警會1月公布的調查報告中，將談及在調查過程中，有部分權力不足的問題。

至於應否要成立獨立調查委員會，調查過去半年一系列事件，梁美芬指，調查不能針對警隊，因為政府亦要擺平警隊及其支持者的訴求。

梁美芬早前建議在立法會引用《權力及特權條例》，成立12人的專責委員會，調查自6月以來的反修例風波，並已獲立法會主席梁君彥批准，目前正游說各黨派議員支持。她認為，可參考2008年時調查雷曼事件的做法，強調委員會可全面調查風波的前因後果，不論遠因或近因，並可免卻其他議員就單一爭議性事件而另成立專責委員會的麻煩。