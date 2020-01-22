【專訪】十年回首社運路　周澄慨嘆：今日年輕一代抗爭艱難

十年前，反高鐵撥款讓社會關注「八十後」青年抗爭現象；由社民連、公民黨發起的五區總辭，對往後十年政局帶來深遠影響。當年除陳偉業、梁家傑、陳淑莊、黃毓民、梁國雄5名時任立法會議員外，亦有5名大專生組成「大專2012」參與補選。《香港01》邀約其中3名參與者，即學聯前秘書長周澄、現任西營盤區議員黃永志、工黨主席郭永健，討論這場行動的意義，以及回顧十年抗爭路。 三人均認為，當年行動對日後的青年人、示威抗爭有相當大的啟導作用，甚至和去年區議會選舉的「公投效應」一脈相承。行動亦標誌著香港的民主運動，由議會主導逐漸過渡到民間發動，並開啟青年參政的先河。 作為社運青年的過來人，他們認為自己當年站在前線的時期，社會運動的規模有限，面對的鎮壓亦相對輕微。周澄慨嘆，今日年輕一代和他們相比，抗爭須付出的代價沉重得多，太過艱難：「當年最壞的情況，可能只是社會服務令，但現在他們要面對幾年以上的刑期。」 五區總辭十周年－－專訪三之二

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「公投」、「命運自主」概念萌芽 開啟青年參政

當年五區總辭受到建制派的杯葛，「大專2012」順勢成立，避免補選出現自動當選無法成事的困局。周澄提到，他們當時亦希望在「變相公投」行動過程中，帶出一些傳統泛民主派以外的聲音。她指，當時「變相公投」的概念在香港相對新穎，一時較少人接受，但今時今日已不是新鮮事，亦有不少年輕抗爭者向她表示，自己正是受到當年五區總辭的啟發。正好當時反高鐵一役，令更多市民意識到，功能界別的存在會加劇民生政策向某部分人傾斜，五區總辭以「打倒功能組別」為主題，已經將這信息傳遞出去。

黃永志指，近十多年的民主運動其實是一個公民持續覺醒、民間力量不斷嘗試的過程，五區總辭就是集合過去眾多民間力量的一個爆發點，並且標誌抗爭由議會主導過渡到民間力量施壓。最後雖然投票率低，但亦留下一些思想上的遺產：「在過去十多年最大分水嶺，是2014年的雨傘運動，『命運自主』這四個字的主題提出來。命運自主包含什麼？這是一個相當體現香港人的主體性的主題，在五區公投中，其實或多或少，推動這個運動的人，也開始有這個意識。」

郭永健明言，當年這場行動被外界稱為「失敗」，但自該次起，「公投」概念已在民間萌芽，2014年傘運期間，當年不參與五區總辭的民主黨，時任立法會議員何俊仁也一度提出辭去超區席位，為政改進行變相公投。他們以大專生身份參與選舉，雖然不是以贏議席為目標，但亦為政界帶來新氣象：「對於當時仍然（很多人）認為立法會議席是高不可攀、要有很多資源、很高的社會地位才能參選，會有一個讓人覺得有所不同的作用。」

青年世代不甘服於既有權力結構

於2010年初，反高鐵撥款示威揭示青年世代不甘服於既有權力結構，更傾向走上街頭抗爭，「八十後」成為當時香港最重要關鍵詞之一。三位受訪者同是八十後，在相同的年代開始投入抗爭。

「當年最壞的情況，可能只是社會服務令，幾星期、幾個月便會完結，但現時很多年青人可能大好前途就此沒有了，可能面對幾年以上的刑期。」周澄慨嘆，新一代面對的抗爭環境比他們艱難更多、代價沉重得多。

她憶述：「我們還是學生的時代，搞一場遊行有一、二百人參加，已經覺得很多。文宣、動員也不像今日般，在Facebook開個群組，Telegram開個群組，便會一呼百應，那時要花很多組織和時間，才能動員一個比較像樣的示威遊行。」她提到，當時的示威規模較小，政府也就沒有那麼熱衷於鎮壓，但隨著近年政治矛盾激化，示威人數、手段也不斷升級，遭受的壓制也愈來愈多。

郭永健直指背後的矛盾心理：「我們當然想發展一個大規模、幾十萬、一百萬人的遊行，當它（示威）是大規模時，面對的打壓就會愈來愈大，如果（遊行人數）一百人也沒有，他們（政府）也犯不著要這樣對付我們。」他指出，年輕人參與示威的人數、手法、經驗等，在回歸二十多年以來正不斷累積，到近年升級的速度愈來愈快，面臨的打壓自然會愈來愈嚴重。

黃永志則指，十年前的香港是一個公民開始覺醒，但仍然傾向「冷感」的年代。不過隨後一、兩年粵港自駕遊、雙非來港、跨境基建等等爭議出現，中港矛盾愈趨尖銳，本土議題興起，民間的覺醒速度明顯加快。

周澄：認清個人專長 不想太多是非

在十年前反高鐵、政改爭議時期，由於當時政壇較少年輕女性面孔，周澄一時獲得的鎂光燈相當多，更曾被坊間稱為「民主女神」。周澄2010年自中文大學文化研究系畢業後，曾到菲律賓實習半年，後來回港任職記者、在英國讀書一年，近年已較少公開露面。她現時為一間主打環保議題的非政府組織（NGO）工作，並會以獨立記者身份撰寫專題報道。

提到淡出政圈的選擇，周澄透露其中一個個人因素：「面對媒體或公眾的壓力很大，有點心力交瘁，覺得自己比較多是非困身，情緒會頗負面。」於是她開始思索，自己是否適合留在社運圈或政圈。在菲律賓實習時，她確立了自己的興趣：「那半年確立了我之後許多興趣，也開始覺得我的能力和興趣會集中在讀書、寫作、做研究，也有人鼓勵我當記者。我當時也覺得有興趣之餘，其實記者也是一個很重要的崗位。」

黃永志：抗爭講求政治意志、持久力

黃永志和郭永健目前尚在政圈發展。黃永志畢業後任職NGO，2014年起先後為梁國雄、劉小麗擔任立法會議員助理，其後於小麗民主教室工作，至去年參加區議會選舉，在西營盤擊敗民建聯劉天正，成為中西區區議員，投入議會政治；郭永健則投身政界，成為工黨創黨成員，2015年短暫擔任大埔區議員，2017年任工黨主席至今。

黃永志提到，過去十年其中一個反思的結果，就是政治抗爭很講求政治意志，在巨大的政治實面前仍能堅持的持久力。他覺得以前的自己決心未夠，但經歷半年前的反修例運動，他產生一種「當仁不讓」、「捨我其誰」的想法。尤其他認為在自己所屬的選區，是中聯辦所屬地區，於是他又想到，可能除自己外，不會再有其他人會去挑戰這選區。

郭永健則指，當年學聯其實也有提到一些階級議題，其後投入左翼21和成立工黨。他認為，參與政黨工作也是一個契機，讓其左翼政綱能夠在議會內呈現。他提到，階級政治這議題在工黨成立初數年，仍然算是成功推動，社會也會討論地產霸權、碼頭工潮等，不過隨後本土議題成為本港政治矛盾的主軸，那又是另一個故事。

2019年爆發的反修例示威中，被捕人數已逾七千。（資料圖片）

寄語充實自己 「抱持希望，為日後香港貢獻」

說到最後，周澄指出，香港公民社會的討論議題相對狹窄，她亦會問自己，假設今日香港人抗爭成功，成立民選政府，有什麼政策議題大家可以有效推動、有實質政綱和願景。她認為抗爭也有很多不同的崗位，總需要有人涉足不同的政策議題，為日後的香港貢獻：「我們每個人都儲一點彈藥、儲一點能力，也是一種抗爭的方法。」亦因如此，她不認為自己現時關注的環境議題「離地」。

「有些能力會跟著你一輩子，而這些能力，無論你在什麼崗位，也會用得著，我會抱著這個希望。」周澄如是說。