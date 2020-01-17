【專訪】梁家傑倡「特赦三部曲」　涵獨立調查、重新定義群眾運動

反修例風暴去年爆發至今，仍未完全平息。現時示威者與政府、警方的一大死結，在於被捕人數超過七千、逾千人被控，示威者不肯就此罷手，認為風波源於政府的錯誤、警察的過份執法，誓要爭取停止追究被捕人士。政府則以「損害法治」為由拒絕訴求，沒商量餘地。 《香港01》專訪公民黨主席、資深大律師梁家傑，談談對特赦的看法。他認為，特赦確實是一個政治行為，所依據的並不是法律基礎，但完全是在法治的框架之內，不會損害法治。他認為，基本條件是為這場風暴作獨立調查，然後將群眾運動重新政治定性，再釐定確實的特赦界線，赦免較輕的罪行，這樣才會對平息風暴有幫助。

除嚴重傷害人命 其餘可考慮特赦

民間提出的「五大訴求」中，停止追究被捕人士是較具爭議的一項，因為被捕、被控者之中，確實有一部分曾參與較嚴重的傷人行為，但亦有不少屬較輕微罪行，或是只在現場做人道救援也一併被控。

梁家傑指出，特赦確實是政治行為，所依據的不是法律原則，但完全包含法治的框架之中。他認為，應該在釐清事實的基礎上，為這場群眾運動重新作政治定性，再選取合適的案件特赦，方式可以包括停止追究、減刑等，大致有三部曲：「先做獨立調查委員會，等大法官做好報告，再認真考慮將群眾運動重新作政治定性，然後在適當的案件之中進行特赦。」

他坦承，部分案件要談特赦很難：「有很多人都覺得，如果你真的被認出，你做出一些嚴重傷害他人的行為，那難道又特赦？當然，那可以酌情減刑，例如當時被挑釁，所以我覺得有部分人不能完全特赦。但現時林鄭如此不發一言，一問特赦她就說什麼危害法治，怎麼搞的？大家都知道，特赦這回事，香港也發生過，怎麼會危害法治？」

梁家傑指，一切的關鍵終歸是獨立調查，找出事實真相再考慮特赦，才有可能令大家都服氣：「你正正經經地說，現時有報告了，除了那些鐵證如山、對人命造成嚴重傷害的，就另當別論，其他大部分都可特赦。那是政治吧？政治問題政治解決就是這個意思。這個（特赦）完全是法治所容的。」

梁家傑提倡，除嚴重傷人的暴力行為外，其餘案件在獨立調查後，皆可考慮特赦。（資料圖片/梁煥敏攝）

倡下放檢控權予刑事檢控專員

至於另一個在今次風波中凸顯的問題，在於刑事檢控制度。《基本法》第六十三條列明刑事檢控工作由律政司負責，但現時檢控決定屢屢被指有政治目的。律政司《檢控守則》列明檢控工作應不受干預，但問題核心在於，任何制度都是「人」執行，很難撇除人為因素。更大問題是，律政司司長是政治委任官員，要向特首負責，角色有矛盾，無論官員如何解釋，都難以取信公眾。

在近月示威活動中，這個矛盾顯得更加尖銳。如7.21元朗襲擊中，襲擊市民的白衣人以百計，亦有大量鏡頭清楚拍下施襲者模樣，但至今只有37人被捕、7人被控；民主黨立法會議員許智峯，更因不滿警察至今零受查、零被控，發起眾籌希望對警方作私人刑事檢控。

梁家傑指，在任何實行普通法的地區，私人刑事檢控都是一項被保障的權利。不過現實上，由於刑事案件定罪門檻高，平民沒有調查搜證權力，律政司在法律上亦可以隨時介入或終止檢控，所以行使私人刑事檢控權力，實際上相當困難。

他建議政府盡快推動改革，將刑事檢控權下放予非政治委任的刑事檢控專員，由公務員處理，可以減少一部分爭議。不過他坦言，以政府今日的公信力，無論如何改，都總是會引來質疑：「現在這個政府公信力低到這樣，連林鄭出來告訴大家太陽是由東面升起，大家都不信，那怎麼改都無用。現在無論如何還是要挽回政府管治的權威才行，但權威不是靠打到年輕男女殘廢而來，是要令香港人覺得，你（政府）行使公權力，是為了香港人的福祉，重新建立信任才行。所以這才是要成立獨立調查委員會的原因。」