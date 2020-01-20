【預算案】工聯會倡大幅增加買家印花稅　限制非港人炒樓

工聯會領導層及立法會議員今日（20日）與財政司司長陳茂波會面，提交對新一份財政預算案的建議。在房屋問題上，工聯會建議政府應將買家印花稅（BSD）由15%大幅增加至30-50%，以針對非香港永久性居民或以公司名義購買住宅物業之人士炒賣樓宇。 工聯會又建議，政府應考慮向全民派發1萬元現金或消費券，鼓勵市民留港消費，減輕市道不景對食肆，商舖的衝擊。

工聯會領導層及立法會議員今日（20日）與財政司司長陳茂波會面，提交對新一份財政預算案的建議。（工聯會Facebook圖片）

倡公屋免租兩個月

對於特首林鄭月娥上周宣佈十項民生紓困措施，工聯會指，政府應盡快落實為期3個月的失業現金津貼，並應擴展至包括所有因倒閉及裁員而失業的人士，申領限期延長至6個月。另外其中多項關於勞工的項目亦應盡快落實，包括增加勞工假至17天，工聯會建議，政府、資助機構等所有員工、外判工，應率先劃一可享17天公眾假期，而拖延已久的強積金取消對沖安排，該會認為當局必須加快推行。

該會亦建議，政府應為公屋免租兩個月，向租置屋邨單位提供每戶4萬元額外維修資金，令有關業主立案法團可進行更新及維修。交通方面，工聯會建議，下調交通費用補貼計劃400元門艦至200元，讓更多打工仔女受惠。政府亦應延長向運輸業界補貼燃油費至最少一年，並擴大受惠車種種類，增加公眾停車場的補貼比率，由50％提升至租金全免，最少一年，以協助「搵食車」司機渡過經濟難關。

工聯會建議，政府應將買家印花稅（BSD）由15%大幅增加至30-50%，以針對非香港永久性居民或以公司名義購買住宅物業之人士炒賣樓宇。（工聯會Facebook圖片）

建議啟德建五千過渡性房屋

民生方面，工聯會建議，政府應在啟德發展區興建5千個過渡性房屋單位，認為可符合政府一地多用的原則；房屋協會，房屋委員會及食環署轄下街市及商戶，應獲免租一年，以減輕小商戶的經營成本；申領長者生活津貼的資格亦應放寬，容許長者以個人身份申請，放寬離境限制、長遠考慮取消長者生活津貼的資產限制。

工聯會又指，2元乘車優惠受惠者應擴展至60至64歲的措施應盡快執行，並研究讓他們按歲數及比例申領長者醫療券，長者生活津貼及高齡津貼。