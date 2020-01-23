【武漢肺炎】市民連日批評不夠果斷　政府難借處理疫情挽民望

武漢肺炎殺到，全城高度戒備。香港反修例風波未停，政府管治威信受挫。一般來說由政府領導市民「萬眾一心」應對疫情，可以提升政府的民望，然而今次政府被批評處理得太慢，在內地爆發早段沒有堅決作出反應，是錯過扭轉民望的時機。 回顧2003年沙士，香港市民當時亦對政府有很多批評。香港人究竟要甚麼？怎樣才能令香港人滿意？

沙士爆發初期 內地全民煲醋、飲板藍根

回顧2003年非典型肺炎「沙士」疫情，2002年11月廣東爆發，2003年初內地政府開始有新聞稿，但病因未明的同時亦無有效應對方法，疫情通報亦做得不足，以至2月起廣東民間流傳「自救」方法，全民煲醋、飲板藍根對抗疫情。

當時內地政府一直表示疫情不嚴重，中國與巴西國家隊足球賽亦如常舉行。在2月21日，染病的中山大學附屬第二醫院退休教授劉劍倫到香港出席親人婚禮，入住油麻地京華國際酒店，期間傳染給多名旅客，令疫情傳到香港。

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威院10多名醫護受感染 港府未即時採取措施

在劉劍倫來港之後數日，香港政府及社會並未警覺，而到了3月10日，電視台引述消息人士透露，威爾斯親王醫院過去多日有超過10名醫護人員發燒及出現上呼吸道感染症狀，震驚全香港。

病毒繼續在香港社區傳播，3月27日港府才宣布一系列措施，包括禁止探訪沙士患者，曾與患者密切接觸的人士須要在10日內每天向指定衞生署診所報到，並在所有出入境管制站實施申報機制。

3月31日，香港政府隔離了淘大花園E座，將居民移至渡假營隔離。

通報不透明 楊永強被批「自己查自己」

在疫情傳來至社區爆發期間，港府被市民多次批評通報不透明，沒有主動提供疫症爆發資料，有市民在網絡每日總結傳媒報道，成為市民了解疫症在社區爆發程度的途徑。到了爆發後期，政府才每日公布各個地區的個案數據。

以2003年沙士經驗，政府在處理疫症時，主要被批評沒有及時加強檢疫、防護措施，沒有及時公布疫情及數據。時任衞生福利及食物局局長楊永強一再強調沒有社區蔓延跡象，堅持學校不需要停課，亦惹來眾怒。及後特首董建華成立沙士委員會，由楊永強領導調查，被批評為自己查自己，令民怨加深，終於有大批市民在2003年7月1日七一大遊行。

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今次武漢肺炎 陳肇始適時公布首宗個案

這次武漢肺炎，香港政府已經有應對沙士時的經驗，1月22日驗出首宗確診個案之後，食物及衞生局局長陳肇始當日傍晚召開記者會交待情況，公布患者乘搭的高鐵班次，以及同行家人去向等，資訊較2003年沙士時期透明。

張建宗稱高鐵乘客不須填申報表惹眾怒

撇除在記者會咳嗽這一點，陳肇始的表現不俗，但社會關注政府會否有更多措施。政務司司長張建宗出現首宗確診個案前一日（1月21日）稱，高鐵乘客毋須填寫健康申報表，因為在大堂填表令人群積聚，加大感染風險。被問到會否呼籲市民不要前往武漢，張又表示「最緊要係個人衛生。」

張建宗的言論在社會引起很大反響，市民提出各項質疑，而剛巧在張建宗發言翌日即發生首宗武漢肺炎個案，亦剛好是由高鐵乘客傳入，令張建宗言論在網絡廣泛「呃嬲」。

而張建宗、陳肇始及其他官員，23日再召開記招。張建宗仍未決定機場入境的內地客需要填寫健康申報表，僅稱「積極考慮」，在香港發生超過一宗確診個案的這個時候，這番言論難免令香港市民失望。

在記者會上，衞生署署長陳漢儀表示「除非有病徵，否則一般社交場合毋須戴口罩」，言論在網上惹來質疑。除了難以區分「一般社交場合」與「非一般社交場合」，由於本港第二宗確診個案亦無發燒病徵，毋須戴口罩的言論備受批評。

香港人又愛投訴又愛比較 對政府要求嚴格

尤記得前特首夫人董趙洪娉在2003年有兩大金句，除了「洗手洗手洗手」之外，還有就是「你哋香港人淨係識得complain、complain、complain」。其實香港人投訴，主要原因都是政府滿足不到香港人的高要求。

香港人除了complain（投訴）之外，還習慣了compare（比較），今次武漢肺炎看到武漢「封城」、澳門取消農曆新年活動，又與珠海加強邊境檢疫，心裡自然有一把尺。再看看張建宗等官員的說話，以及農曆新年期間港珠澳大橋7座位以下客車免費過橋，再加上教育局局長楊潤雄稱「即使有確診個案，仍要考慮實際情況及專業意見」，才決定是否停課，給香港人的感覺就是政府對疫症掉以輕心，沒有足夠決心採取嚴密防疫措施。縱然實際可能並非如此，但這種處理手段以及向市民表現出的觀感，實在難以為已經在谷低的民望加分。

拍片交代是錦上添花 市民冀看到及時措施

而作為香港百官之首的林鄭，在瑞士達沃斯論壇期間拍片，表示已經指示官員在防疫工作中做到迅速應變、嚴陣以待以及公開透明。又強調她完成工作後，明天一早便會馬上回港。

政府官員實際開會情況，外界不得而知，但香港市民對政府的印象除了收看影片，更看重的是政府有沒有及時採取措施。在措施滿足了市民之後再拍片對話，市民自然讚賞勝過責備。台灣今次應對快速，提升應對手段與市民危機感同步，蔡英文在facebook的發言便能達到錦上添花的效果。

其實香港政府最近大半年事件，一直被指處事遲緩，例如反修例風波遲遲不肯宣布正式撤回修例，令到事件一發不可收拾，市民關注點亦由修例轉至警察處理手法，問題更難解決。疫症擴散不會等人，政府處理的反應、決斷力、管控力度以及透明度，將會是市民讚或彈的關鍵。