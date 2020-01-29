【武漢肺炎‧拆局】抗疫戰牽動九月立法會選情　建制聞燶味急撲火

行政長官林鄭月娥28日公布連串防疫措施，包括由今月30日起暫時關閉高鐵西九站及紅磡直通車口岸、收回以粉嶺暉明邨作檢疫中心決定等，市民會否安心仍是未知數，但建制派或暫時可稍鬆一口氣。原來剛在反修例海嘯中輸掉整場區議會選舉的建制派，眼前港府遲遲未推抗疫猛招，心裏比恐懼疫症的市民更着急，尤其當有陣營支持者參與粉嶺堵路阻暉明邨作「隔離營」，建制派已聞到燶味，憂慮會波及九月立法會選情。

醫管局質素及安全總監鍾健禮被問到，非本地居民到公立醫院接受新型肺炎治療是否免費，他說如病症符合呈報機制要下隔離令，根據政策是需要豁免病人收費。（張浩維攝）

藍營人士也堵路 風暴漸成要疏導

遇上特大災害或疫情危機，對一個地方政府來說，固然是考驗施政團隊能力和意志的巨大挑戰，但若處理得宜亦是樹立威信、拉高民望的機遇，可謂一把雙刃劍。今次林鄭政府在飽受近八個月修例風暴煎熬後，再要迎接一場充滿未知的洶湧疫潮，本身就政治「免疫力」不足，無論在政治威信、官民互信和施政自信上，都給人有點「體虛」的感覺，例如對湖北居民「落閘」比澳門慢了一步，民間的批評很快在網上反映出來。

阻截外來病患的行動比鄰區慢了半拍，伴隨而來的是境內措施引起反彈。上周六(25日)港府宣布將改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨作隔離之用，引起鄰近雍盛苑等多個居屋及公共屋邨的居民不滿，周日傍晚更有人以水馬等雜物堵路抗議，當中包括建制派的支持者和民建聯的義工。當晚已有建制派人士向筆者表示，擔憂事件若繼續惡化下去，會逐漸演變成反修例風波後的另一場巨大風暴，皆因疫魔面前，市民無分藍黃，只要港府應對不力，便會引爆民怨，屆時連藍營支持者也倒戈，建制派在九月立法會選舉形勢更不妙。

免費醫病患消息一出 民建聯即晚約見林鄭

建制派人士的憂慮似乎「開口中」，民間的噪動其後呈升級之勢。27 日，內地武肺病患在港可獲免費診治的消息一出，市民的猜疑情緒如病毒般在社區迅速擴散。當晚，民建聯即通知傳媒會於翌日約見林鄭月娥。28日早上會面過後，民建聯主席李慧琼公開表態，指封關是「必須考慮」的措施，與該黨先前在抗疫戰中一直和政府同一陣線的態度出現變化。下午，林鄭率一眾高官見記者，公布一系列措施，包括收回暉明邨作檢疫中心決定，以及非港人病患者需付醫療費用，這一切究竟是巧合，還是有人聞到燶味而急急出招撲火？

民建聯葛珮帆認為，港府應對武肺疫情就算不是「太慢」，也是「慢」，例如她是第一個就疫情在立法會提出緊急質詢的議員，不過當時港府的回應給人感覺是未意識到問題的嚴重性，亦未有全盤部署。

九龍西立法會議員鄭泳舜亦指，當政府公布為非本地人提供免費醫療，建制派人士亦感到愕然，他在區內聽見許多居民的意見，指做法會吸引內地人來港就醫，擔心香港醫療系統能否負荷。

經民聯梁美芬亦在FB發文批評港府「反應遲頓（鈍），硬係要踢一腳先郁一郁」，要求港府禁止所有出現確診個案地區的非港人入境。