【武漢肺炎】工聯會倡透醫療劵系統向長者派口罩　助弱勢社群防疫

新型武漢肺炎持續肆虐，市面口罩「一罩難求」，工聯會和公民力量今早（5日）分別到政府總部外請願，促請政府加強抗疫力度。 工聯會要求政府為長者及弱勢社群率先派發口罩，建議透過現時長者醫療劵的登記渠道，定期向長者發放口罩。 特首林鄭月娥昨日（4日）指已向政府內部發出指示，如非必要不可配戴口罩，工聯會立法會議員麥美娟回應指，政府應為市民提供足夠的資訊以免造成不必要的恐慌，並應由專家向市民解釋何時需要戴口罩。

麥美娟澄清工聯會未有獲贈CSI口罩。（黃舒慧攝）

倡透醫療劵系統向長者派口罩

工聯會提出政府應為長者及基層提供口罩，包括透過現時長者醫療劵的登記渠道，定期向長者發放口罩，及以關愛基金撥款予貧窮、殘疾人士及長期病患等購買防疫用品。

就停工停課的安排配套，工聯會建議勞工處應就在家工作安排發放指引，並設立熱線處理有關諮詢；政府亦應隨疫情發展發放停工安排訊息，以減少人群流動，同時應即時推出為期半年的緊急失業援助金，為工友提供失業援助。

回應林鄭「限罩令」 麥美娟：應由專家指示

對於林鄭昨日的「限罩令」，麥美娟自言關注房屋議題多年，處理土地問題可經由供應及需求管理著手，但這套理論不能套用至防疫工作上，認為應為市民提供足夠的資訊以免造成不必要的恐慌，亦應由專家向市民解釋何時需要戴口罩。麥美娟又指防疫工作並非行政管理上的措施，現在首要任務是要加快採購口罩工作並安排公平分配。

被問到是否支持全面封關，麥美娟強調政府應隨疫情發展及專家意見，採取任何果斷及嚴厲的出入境管理制措施，包括封閉關口或縮短服務時間，以減少人流進出。但她亦重申政府要關注在內地居住、需返港工作的基層市民，為他們提供臨時居所或租金津貼等支援。

工聯會提出政府應為長者及基層提供口罩，包括透過現時長者醫療劵的登記渠道，定期向長者發放口罩，及以關愛基金撥款予貧窮、殘疾人士及長期病患等購買防疫用品。（黃舒慧攝）

澄清工聯會未有獲贈CSI口罩

前線醫護開展第二階段罷工，麥美娟未有正面回應是否支持追究參與罷工的人士，只呼籲大家要「攞個良心出黎」，為社會做事，感謝仍在前線堅守崗位的醫護。她又主動澄清網傳工聯會獲政府提供CSI口罩等為不實消息，已採取法律行動追究。

公民力量要求政府立即封鎖深圳灣口岸，並逐漸實行全面封關，以阻止疫情在社區大規模爆發。（黃舒慧攝）

公民力量促統一分配口罩

公民力量今日亦到政總外請願，抗議政府應對疫情不力，林鄭昨日更公開呼籲公務員不用戴口罩，批評其言論荒謬，作為行政首長應做好榜樣而非散播錯誤訊息，要求政府正本清源，正視口罩不足的問題，跳出招標等正常程序特事特辦，及早擔當統一採購及銷售口罩等防疫用品。

公民力量同時要求政府立即封鎖深圳灣口岸，並逐漸實行全面封關，以阻止疫情在社區大規模爆發。對於由內地返港的港人，公民力量提出應強制在隔離營進行隔離，而非進行居家隔離造成感染家人甚或社區私風險。