【武漢肺炎】自由黨聯同食品進口商強調來貨充足　市民無需搶購

在新型肺炎帶來的恐慌下，市民除了搶口罩，更因為擔憂供應而開始搶食物，不少超市內罐頭、食米都被搶購一空。自由黨今日聯同香港食品委員會召開記者會，解釋本港各種食品進口情況穩定，呼籲市民無需搶購。 批發及零售界議員、自由黨邵家輝呼籲各食品供應商，以市民福祉為依歸，以合理價格供應貨品。他又指，市民無需過於擔心、作不必要的糧食囤積，否則只會對大眾造成不便。他又建議所有業主與租戶共渡時艱，商討減免租金。 香港食品委員會主席吳永恩指，記者會的目的，是因為近日網上有很多不同聲音，當中一些負面聲音，令市民搶購食用品，他們認為並無必要。吳永恩指，商會有堅守本份，多年來從未試過沒貨供應，除了早前曾發生豬瘟的一段時間，認為市民並無必要恐慌，要對他們有信心，供應上沒有問題。

本身從事蔬果進口的吳永恩指，現時每日有2200公噸蔬果來港，加上天氣良多，貨源絕對充裕，而批發層面的價錢亦相當穩定，除了之前新年因為有人放假，才略為提高。

香港米行商會理事長陳建年指，米業實際上受政府管制，2020年首季儲備有１萬3千噸，夠用2星期，加上整個行業平時有1萬2千至1萬4千噸食米流動，足夠市民食用超過一個月。他相信，近期食米貨架經常被清空，只是因為早前過年期間運輸業界有人休息，加上市民突然開始囤積米糧，而全港有600多間超市，不少一星期才補貨3次，要在短時間內補足貨品很難。

陳建年又指，香港米的來源主要來自泰國、越南，供貨相當穩定，內地只佔不足一成（7.7%），對香港食米供應影響不大，所以供應完全沒有問題。他又指，商會已與兩個主要來源保持緊密聯絡，亦與供應商要求加緊配船，相信只要大家不搶，可回正常。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，除了早前新年期間脫貨較嚴重外，來港豬隻現時每日約1800隻，已回到疫情之前的水平。(資料圖片/盧翊銘攝) 湖北豬僅佔來貨不足一成 影響不大 至於豬肉方面，香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，除了早前新年期間脫貨較嚴重外，來港豬隻現時每日約1800隻，已回到疫情之前的水平。他解釋， 本港約6成豬隻來自廣東省，其他湖南、河南的來貨亦多，至於疫情較嚴重的湖北，只佔來貨不足一成，對港影響不大。除了上述食品，其他包括海鮮、雞蛋、冰鮮雞鴨鵝的供應及批發價，都相當穩定。 邵家輝認為，政府有需要盡快讓市民知道貨品來港的步驟，令市民不再擔憂食品供應不足。他形容日用品與口罩供應不同，「因為（口罩）需求是急升一百倍都不止，而紙巾的使用量，卻不會因疫情大幅提升。」他強調，市民並不需要囤積產品，希望大家冷靜，理性分析，日用品有足夠使用存量即可。 吳永恩解釋，現時食品來港的過程中，司機要先消毒貨車才會取貨，再要經國內海關檢疫，現時貨車上高速公路時，更要先量體溫，到港時要在國內及本港作雙重檢疫。他強調，支持政府讓貨物繼續來港。

張宇人:如大家喜歡搶購歡迎來食肆

飲食界議員，自由黨主席張宇人表示，所有市民都要做好防疫工作，如無必要不要回中國，但認為貨車司機屬有必要，亦呼籲市民無需搶購食品，笑言「如果大家都喜歡搶購，歡迎來我們的食肆，一定夠貨。」

張宇人又提到，飲食業上星期已自發行動，讓從內地回港員工自我隔離14日，員工亦會定時洗手。他呼籲市民多些出外消費，以免食肆、零售業收入不足而結業。