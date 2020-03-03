【政圈風聲】泛民超區陷混戰　再有2政團擬參選　「七雄逐鹿」

立法會換屆選舉將於今年九月舉行，民主派繼去年區議會奪取逾300席，謀再下一城搶攻立會版圖。 其中俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能界別，據悉除現任民主黨立法會議員鄺俊宇、涂謹申積極爭取連任外，多名民主派人士亦有意參選，包括公民黨沙田區議員黃文萱已報名參加黨內甄選，另區政聯盟中人亦表明該組織有意劍指超區，料將陷入群雄逐鹿的混戰局面。

區議會（二）方面，現任民主黨鄺俊宇和涂謹申早前在無競爭對手下已報名參加黨內參選。（資料圖片/李澤彤攝）

俗稱「超區」的區議會（第二）功能界別，是立法會在2012年新增的5個功能界別議席，由民選區議員擁有參選權、提名權，再由全港未有其他功能界別投票權的選民一人一票選出，上屆分別由民建聯主席李慧琼、周浩鼎、民主黨鄺俊宇、涂謹申及街工梁耀忠取得議席。

現任「超區」議員鄺俊宇和涂謹申早前在無競爭對手下報名參加民主黨黨內甄選，梁耀忠則有傳轉戰地區直選跑道，重返新界西出戰直選。政圈盛傳多名區議員有意加入超區戰圈，包括元朗區議員張秀賢有意參選，近日正積極接觸新界西及其他地區人士爭取支持；亦有傳本身是民陣召集人的沙田區議員岑子杰，以及荃灣區議員岑敖暉或加入戰陣。

據了解，公民黨黃文萱已報名參加黨內甄選，爭取代表公民黨出戰超區。（資料圖片/李澤彤攝）

多個傳統泛民政黨亦有意加入戰圈。據了解，公民黨沙田區議員黃文萱已報名參加黨內甄選，爭取代表公民黨出戰超區。黃文萱在去年區議會高票擊敗盤踞第一城多年的「城主」黃嘉榮，開始為外界關注。

有公民黨領導層向《香港01》透露，黃文萱代表公民黨出戰超區需先過兩關。首先，她需尋求五個地區支部同意出選。消息指，五區支部將在3月尾陸續召開會議，已參加黨內甄選的黨員需在會上闡述理念，爭取支部支持，及後由執委會通過派出該黨員是否出選，其中甄選委員會可給予意見和分數供執委會參考。

黃文萱接受查詢時表示，需再進一步了解才作回應。

擁有逾30名區議員的區政聯盟，有成員透露目前聯盟積極考慮出選新界東和超區。（鄭榕笛攝）

此外，擁有逾30名區議員的區政聯盟，有成員透露目前聯盟積極考慮出選新界東和超區。該成員直指，該政團在新界東「基本上一定會出」，又說「無理由唔諗」超區。據了解，西貢區議員柯耀林、大埔區議員區鎮樺有意出戰，聯盟內部正協調當中。