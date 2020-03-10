【新冠肺炎】政府服務陸續恢復　羅智光視察康文署設施

新冠肺炎疫情之下，政府部門一度在家工作，部份服務亦曾要暫停。政府上周起陸續恢復服務，公務員事務局局長羅智光今日（10日）到訪香港中央圖書館和香港公園體育館，了解康樂及文化事務署為明日（11日）重開部份場地的準備工作。

中央圖書館、香港公園體育館 將控制入場人數

康文署明天將會重開部份室內康樂場地及文化設施。羅智光首先前往香港中央圖書館，聽取康樂及文化事務署署長劉明光介紹於明日局部開放的圖書館所實施的減少市民聚集的措施，包括控制入場人數，於服務時間內分段開放，並派籌讓市民以先到先得方式進館。

其後羅智光與劉明光一起到訪香港公園體育館，了解康文署為免人多聚集及減少社交接觸，為明日重開的運動設施所採取的特別措施，例如限制設施使用及逗留人數等。

羅智光（右）進入香港中央圖書館前，接受體溫檢測。（政府新聞署）

稅務局將恢復服務 運輸署牌照事務處有預約措施

羅智光之後在稅務大樓聽取稅務局局長黃權輝介紹各辦事處在實施預防感染和減少社交接觸措施的前提下，恢復正常公共服務的情況。其後，羅智光前往運輸署的金鐘牌照事務處視察櫃位服務。運輸署署長陳美寶向他簡介牌照事務處的措施，包括進一步增加網上預約名額，亦加開部分櫃位以處理已預約的申請，以及市民經投遞箱、郵寄或網上遞交的牌照申請的跟進服務。

在探訪過程中，羅智光測試各場地的防護措施，包括進入中央圖書館前需要接受體溫檢測。

羅智光讚賞各部門努力採取不同措施以減少社交接觸，並且實施各種預防感染措施，務求能安全有序為市民提供更多所需服務。他並感謝公務員同事在疫情中繼續緊守崗位，盡力服務市民。