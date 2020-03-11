【新冠肺炎】零售業重創　邵家輝促政府盡快敲定抗疫基金細節

新型冠狀病毒疫情之下，遊客幾近絕跡，本港市民亦鮮有逛街，零售業倍添壓力。政府早前宣布的防疫抗疫基金，至今仍未見跡影，裁員、結業潮隨時湧現。 自由黨副主席、批發及零售界立法會議員邵家輝，促請政府盡快敲定基金的細節，讓基金盡快出台，幫助一眾零售商戶。

邵家輝希望政府盡快敲定防疫抗疫基金細節，認為政策宜鬆不宜緊，宜快不宜慢。（陳綽嵐攝）

建議支助額以店舖數量計算

邵家輝指，政府早前表示防疫抗疫基金會其中一項56億元「零售業資助計劃」，將惠及逾7萬零售商戶，惟議案尚未出台，目前亦未有申請方法及其他細節。他認為政策宜鬆不宜緊，宜快不宜慢，盡力協助業界過渡今次疫情，並建議政府應以每間店舖計算，因為大集團在本次疫情影響中更大，以店舖計算可更有效協助業界渡過「寒冬」。

邵家輝指自己一直有跟政務司司長張建宗及其他相關政府部門溝通，目前暫時未有定案及更多的細節。

1月零售數字插21.4% 其後更惡化

政府在3月2日公布的1月零售業銷售數字，顯示在疫情出現重大影響之前，零售業總銷貨價值已按年大跌21.4%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值重挫41.6%，服裝大跌28.9%，就連食品、酒類飲品及煙草亦下跌6.8%。

當時政府發言人預計，疫情令訪港旅遊業近乎停頓和對與消費相關的活動造成嚴重干擾，零售業的業務環境最近已變得更為嚴峻。