【立法會選舉】為李梓敬「轉會」開拖　葉劉：田少夠膽過嚟同我選

立法會選舉9月舉行，新民黨首次推出初選機制，開放予黨外人士報名，自由黨李梓敬不理黨高層反對，今日（12日）宣布已報名參加新民黨新界東初選，自由黨黨魁鍾國斌即表明，該黨將商討是否革除李梓敬的黨籍。 新民黨主席葉劉淑儀首次開腔回應初選機制，指歡迎不同黨派人士報名，但否認初選機制為李梓敬度身訂造，稱對方即使參加初選，亦須經過遴選才可出線。 對於今次初選惹來自由黨不滿，葉劉淑儀向自由黨榮譽主席田北俊「下戰書」，邀請對方報名參加新民黨初選，「田少夠膽咪過嚟港島同我鍊過！」

葉劉淑儀否認不滿容海恩表現，但開放初選可找出最有能力人選出戰立法會。（資料圖片）

李梓敬今日在社交平台宣布，已報名參加新民黨新界東初選，希望透過今次平台，「找尋出對香港未來更合適的道路。」擬悉，李梓敬去信自由黨領導告知有關決定，並要求暫時凍結其黨籍，及在立法會選舉中，以自由黨、新民黨「雙牌頭」出選。

新民黨今次推出初選機制，容許黨外人士報名，條件包括必須與建制派的立場及理念一致，亦需擁有不少於兩年的議會或地區工作經驗。若有非黨員參與初選並勝出，該人需加入新民黨；若隨後勝出立法會選舉，則必須退出原有政黨。

新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》查詢時表示，歡迎任何人報名參選，希望尋找最有能力的人出戰立法會，她否認推出初選是不滿容海恩的議會表現，初選亦非為李梓敬度身訂造，因參選人需得到遴選委員會及地區支持。

自由黨榮譽主席田北俊。（資料圖片）

自由黨李梓敬（中）報名參與新民黨初選。（資料圖片）

葉劉：李梓敬勝選須退黨 不存在「撬人」

曾於2016年新界東直選為李梓敬「抬轎」的自由黨榮譽主席田北俊日前指，李梓敬在新東一直無地區工作，若他堅持轉黨出選，「勝出機會好微」，加上新民黨在區選中大敗，是否有足夠票源助李梓敬當選成疑，所以只能說一句：「祝佢好運。」

對於今次初選惹來自由黨不滿，不時與田少針鋒相對、已報名參加港島區初選的葉劉反問：「佢有邊樣嘢會滿意？」又指若田少不滿，歡迎報名參加新民黨港島初選，與她決一高下，「田少夠膽咪過嚟港島同我鍊過，睇吓邊個贏！」葉劉又指，若李梓敬勝出立法會選舉，必須退出自由黨，不在在「撬人」之說。

除李梓敬外，容海恩、公民力量林宇星、陳志豪已報名參加新東初選。