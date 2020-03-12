【新冠肺炎】民主派晤張建宗　促設第2輪抗疫基金拾遺補漏

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎肆虐本港，早前政府宣佈推出300億元「防疫抗疫基金」，協助各行各業度過經濟寒冬，惟有部分界別不滿基金未有惠及所有行業。民主派議員今日（12日）約見政務司司長張建宗，要求盡快兌現承諾推出第二輪基金。 公民黨陳淑莊指，張建宗只表示會繼續開放地聆聽，未有表明會否有進一步的措施推出。民主派希望政府了解各行各業的迫切性，盡快推出政策拾遺補漏。

民主派晤張建宗，促設第2輪抗疫基金拾遺補漏。（民主派提供）

張建宗：會審時度勢適時推出

財委會早前大比數通過撥款300億元成立防疫抗疫基金，惟泛民建制同聲炮轟未有涵蓋旅遊、飲食及零售以外的多個行業。張建宗承認基金有局限性，強調政府會審時度勢，適時再推出第二輪措施。

補習社瀕倒閉 家長要抽更多時間照顧子女

民主派議員今日約見張建宗，向對方表達不同界別的訴求。街工梁耀忠代表由19個行業組成的「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」，要求政府負起協助各行業度過難關的責任，盡快推出第二輪抗疫基金，分別為每間小型及微型公司提供一筆20萬元及8萬元的資助，緩解支付租金及薪酬的壓力。

他又提到補習社被勒令停課，零收入的情況下將面臨倒閉潮，若無補習社代雙職基層家庭照顧子女，會影響他們的生計，希望政府能意識到當中的重要性。

民主派立法會議員今日約見張建宗，向對方表達不同界別的訴求。（李澤彤攝）

黃碧雲批政府借機助建制扭轉選情

公民黨陳淑莊指出，疫情轉趨全球化，香港作為國際都市必會持續受到影響，相信疫情不會在短時間內結束，認為政府應盡快加碼為各行業提供支援。陳淑莊批評基金撥款5,000萬元資助藝發局的「藝文界支援計劃」，僅向自由藝術工作者及藝團發放7,500元的單次津貼並不足夠，亦未有惠及所有種類的藝術工作，反映政府對業界的知識貧乏。

民主黨黃碧雲向張建宗重申，18歲以下的永久性居民亦應獲發1萬元，又反對政府以任何措施企圖幫助建制扭轉選情。

會計界梁繼昌則代表專業界別，要求政府豁免未來一年的執業證書費及法定專業會員費等。

邵家臻要求改善口罩工場囚友待遇

公民黨譚文豪批評，政府未有為航空業提供幫助，形容業界「不只步入寒冬而是北極」，希望機管局能減租八成。

社福界邵家臻就為日夜趕工製作口罩的女囚犯發聲，指她們需通宵工作，卻只得每月800元的薪酬，要求政府改善其工作環境及薪酬待遇。