【新冠肺炎】文憑試如期開考　考生若因病缺席　最高仍可獲第5級

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球爆發，在香港，各中小學校仍然未能復課，但中學文憑試將如期於本月底開考。 考評局秘書長蘇國生透露，因應疫情，考評局今年作出一次性的安排，若有考生因病未能應考，考評局的成績評估最高等級，將由第4級提升至第5級。他認為，成績評估雖然有一定局限，但作為「保險」機制，希望能讓考生放心。

考評局秘書長蘇國生透露，因應疫情，考評局今年作出一次性安排，若有考生因病未能應考，考評局的成績評估最高等級，將由第4級提升至第5級。

蘇國生在港台節目《香港家書》中表示，若有考生不幸患病，或需要隔離檢疫，呼籲不要勉強到試場考試。他指出，考生可透過學校提交證明文件，向考評局申請成績評估，局方會參考考生本人的校內成績，以及同校考生的文憑試表現，評估缺席科目的等級。

蘇國生透露，因應疫情，考評局今年作出一次性安排，把成績評估下的最高等級，由第4級提升至第5級。

盡量擴闊試場內考生座位距離 試場數目較去年增一倍

蘇國生表示，因應疫情，局方將盡量擴闊試場內考生座位之間的距離，舉例指300多所試場學校均須撥出額外的課室作為試場，故今年文憑試用作試場的課室數目，以及所動用的監考員人次，都較去年增加超過一倍。

受疫情影響，蘇國生說，因應公共衛生與防疫需要，無論考試日程、試場安排、防疫措施、考試流程、閱卷評級等不同方面，考評局都要審慎安排及調整。在過程中，局方與教育局及各中學議會及校長會持續溝通，並且十分齊心，希望讓同學們能安心應考。

有學校送「愛心防疫包」 為考生打氣

蘇國生指，有部份考生反映由於學校停課，未能如常參與模擬考試，亦無法回學校直接向教師請教疑難。他坦言，今年文憑試考生在準備應考時，的確面對更多困難，難免感到憂慮不安，甚至有孤軍作戰的感覺。蘇國生以自己30年前攻讀工程學博士學位時所面對的經歷，勉勵學生在求學路上並不是孤軍作戰，他亦留意到有學校為考生送上「愛心防疫包」，並附有由校長教師製作的小禮物及鼓勵說話，為考生打氣。

蘇國生說， 17年前的考評局和學校團結一致，並沒有被沙士打倒，相信今日只要能上下一心，共同面對困難，就能為五萬多名考生舉辦公平公正的公開考試。