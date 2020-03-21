新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情嚴峻，近日有大量在外港人回港「避疫」，令本港新增確診個案宗數大升。行政長官林鄭月娥今日（21日）下午6時見記者，宣布最新防疫措施。

【19:12】林鄭指現時要面對物資、床位、測試劑不足的問題，亦為全球面對的問題，有6000至7000人入境，若須全部留在亞博直至有結果，做法並不現實。

陳肇始指，本星期的懷疑及確診個案的確是顯著增加，要做好分流及檢驗，但同時亦須留起檢測試劑予有需要人士，將整體疫情控制。

楊潤雄表示有信心4月24日進行考試，但仍有外地爆發及其他不確定因素影響，呼籲留在香港的市民亦應做好自己，做好個人衜生，須隔離的人士遵守規，相信疫情可更大機會受控。

【18:52】陳肇始指很多人會選擇家居檢疫，亦得知有酒店提供套裝予檢疫人士隔離，並為他們提供食物，衞生情況良好，陳認為給予酒店指引非常詳細，足夠酒店跟從，並再次強調酒店決定接收檢疫人士與否為商業決定。

被問到若疫情繼續惡化，政府會否考慮取消文憑試，楊潤雄表示，對考生來說，文憑試是很重要的考試，相信他們不願自己的努力會白費，但安全也是局方的考慮，故教育局會密切留意有關情況，並採取適當的措施。

另外，林鄭表示，懲教署增產的四部口罩幾已經抵港，可提高產量由每月250萬個至700百萬個；政府物流署目前有2000萬多個口罩存量；同時從各方收到600萬多個口罩的捐贈，已轉贈與弱勢市民。

【18:48】陳肇始表示，所有來港人士都要檢疫的新措施實行時，衞生署會有短片講解如何收集樣本，受檢疫人士需要自行將樣本交到收集點。樣本收集點遍佈港九新界，現已收到部份樣本，並交到化驗所測試。政府會適時調整檢疫策略。

【18:42】至於有意見質疑為何不限制非香港居民入境，林鄭表示「有香港身分證都是香港居民」，都要讓他們入境。至於非香港居民，她重申非香港居民強制檢疫之後，「措施立桿見影」，人數大幅下降，近期日子來港人士主要是台灣及澳門居民，因澳門人士現時需要利用香港國際機場回澳，兩地政府已經協調，派專車直接從香港機場接回澳門，重申不必再收緊入境限制措施。

【18:39】目前有家居檢疫人士入住酒店，亦有酒店推出相關安排。衞生署已向酒店業界聯繫，向他們提供提引，業界指是否提供檢疫服務，是商業決定。

【18:32】政制及內地事務局局長聶德權表示，於3月25及26號，即下周三、四會安排包機接載滯留湖北港人回港。

【18:24】特首林鄭月娥宣布，3月底舉行的中學文憑試（DSE）將會延期4星期。教育局局長楊潤雄表示，DSE筆試將會在4月24日開考，預計於5月25日完成，但中英文口試將會取消。

楊潤雄又指，因應疫情惡化，原定中小學在4月20日復課的計劃，將會再延遲。教育局將會在復課前最少三星期公布復課日期。

【18:20】食物及衞生局局長陳肇始指，全球檢疫令已於3月19日已生效，有見英美留學生的數量龐大，在機場發現有發燒或上呼吸道感染病徵的人士須留在位於亞洲國際博覽館的臨時檢疫中心，接受詳細檢驗，而沒有出現病徵人士亦須加強檢測，衞生署職員會為有關檢疫人士提供樣本瓶，有關人士須將深喉唾液的樣本交給衞生署進行檢驗。

【18:17】林鄭提到現時面對的三大情況：

第一：由海外輸入個案的疫情，比香港過去時間都更嚴峻、更難處理，更容易引起社區爆發。

第二：檢疫中心、測試劑等供不應求之下，專家同意調整目前的防疫策略。

第三：為顧及外回港居民，輸入個案上升無可避免，全港市民都應該加強防疫意識，減少社會接觸，決不應出外聚餐。

DSE延期

【18:06】林鄭表示，過去二十四日，近八、九成確診個案是有外遊紀錄的，或其親密接觸者。她又指，隨著相信仍有兩個星期的回港潮，現形勢非常危急。

林鄭今早與四位專家進行會議，經過三小時的討論後，認為必須向社會發出以下幾點更加嚴正、更加強烈的訊息：

1.加強從外地入境人士進行病毒檢測，為無病徵的入境人士進行檢測。

2.為減少社交接觸，政府將回復3月2日前的特別服務安排，只提供必要、緊急及有限度的服務。康文署、漁農自然護理署、民政署轄下設施將於下星期一（23日）暫停開放，相關情況各部門將會有詳細公布。

3.中學文憑試（DSE）將會延期。

4.安老院舍暫未有確診個案，為加強院舍防疫，提供給院舍的口罩，由每月100萬個增加至200萬個。同時亦會為院舍噴灑防毒塗層。

現時每日平均有550名海外家庭傭工新入境及回鄉後再來港，政府推出新措施，延長度假安排至6個月，今年合約亦可延長至7月31日。如7月31日為新外傭簽訂新合約有困難，現有外傭合約可以延長1個月，以便僱主再作安排。新外傭來港需要14天張制檢疫，但需要由傭主安排，如未能安排，政府將遣返原居地，相關僱主往後亦不能再申請聘用外僱，相關中介公司亦會受到懲處。

5.加強家居檢疫令的突擊檢查及巡查，如發現有違反檢疫令，不予警告直接檢控，最高可判罰入獄6個月及2.5萬元。

【17:50】行政長官舉行記者會將於下午六時在政總地下演講廳舉行。現場所見，除特首林鄭月娥外，醫管局行政總裁高拔陞、衞生署署長陳漢儀、食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長聶德權，以及勞工及福利局局長羅致光均會出席。