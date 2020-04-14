批民主黨背棄創黨初衷　「變成了敵視中國」　創黨成員陳莊勤退黨

不時發表與民主黨立場不一言論的創黨成員、律師陳莊勤，近日於媒體撰文透露，早於上年9月退出民主黨。 陳莊勤指出，民主黨的基本信念是支持香港回歸中國、實行「一國兩制」，肯定香港人是中國人民的一分子，但這種基本信念近年已慢慢消失，變成了敵視中國、「向港獨傾斜的政治力量」。陳莊勤更稱，變了的不是自己而是民主黨，批評民主黨無法容許非主流的存在，「與共產黨無異」。

陳莊勤於《亞洲週刊》撰文，指在去年7月示威者進入立法會破壞後曾發表文章，抨擊泛民主派政黨「以謊言包庇暴力」；其後於8月下旬，民主黨中央委員會及紀律委員會分別向他致函，指有民主黨成員投訴該文章內容損害民主黨聲譽，中委會及紀委會分別按黨章暫停其黨籍及進行紀律處分。陳莊勤透露，在獲悉紀委會決定革除自己的黨籍，便提出了退黨通知。

陳莊勤指，本來不想提及被「一個月內匆匆逼出民主黨」一事，但上月中委蔡耀昌因指控食肆不招待內地人涉歧視，同樣被指與民主黨立場有異，辭掉黨中所有職務，令陳莊勤感覺對於民主黨這些年來的改變不吐不快。他指出，民主黨的基本信念，是支持香港回歸中國、實行「一國兩制」，自回歸以來亦一直以中國人角度平等對待內地人，但近年這種基本信念慢慢消失，變成了敵視中國、「向港獨傾斜的政治力量」，批評明顯是背棄了創黨初衷及基本信念。陳莊勤憶述，當日在中委會及紀委會的聆訊自己所說的一番話，「陳莊勤仍然是2010年時民主黨的民主黨人，今天改變了的是民主黨而不是陳莊勤」。

他又提到，聆訊中該黨中委袁海文向他發問，既然自己與民主黨的立場已如此不同，為何不退黨。陳莊勤認為，雖然自己在黨內是非主流，但原以為民主黨可以容許非主流的存在，而事實上民主黨要的是統一思想，「那麼民主黨與共產黨有什麼分別？」