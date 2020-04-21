新冠肺炎│林鄭月娥：限制社交距離措施延長14天　娛樂場所續停業

特首林鄭月娥今日（4月21日）出席行政會議前見記者時表示，感謝立法會上服周通過1300億元抗疫基金撥款，至少有七成措施可開放申請，並有不多於10項措施探討優化。她反問，如立法會由反對撥款的民主派議員主導，「香港社會會變成點？社會水深火熱會如何紓緩？」 林鄭又指，多項限制社交距離措施本月23日屆滿，她強調防疫不能鬆懈，有關措施將延長14天。林鄭同時宣布，政府已租用富豪酒店，提供約500個房間，供等候檢測結果人士入住。

林鄭月娥宣布，限制社交距離措施延長14天。（歐嘉樂攝）

中聯辦有權有責監督基本法落實

【10:10】對於政府在上周六和周日（18日和19日）就國務院港澳辦和中聯辦是否根據《基本法》第22條第二款設立的機構一事，一連發出3篇新聞稿，林鄭月娥表示，近日港澳辦和中聯辦在基本法之下的角色和定位引起爭議，對於政府上周六的發出的新聞公布引起混亂，特區政府表示歉意。

她指，該事件不應影響或令人質疑政府對這個問題的清晰立場，亦不應有人借議題轉移視線淡化引起這個討論問題的核心，即是有個別立法會議員，特別是郭榮鏗議員主持立法會內會所做的事，惡意拉布，影了立法會的運作。

林鄭又指，政府過往文件中，對《基本法》第22條的中聯辦定位不完全清晰或一致，但現時的立場非常清晰。她一再重申，港澳辦和中聯辦是代表中央的在香港的機構，是獲中央授權去處理香港事務的機構，當然有權有責去監督基本法的落實。

她又指，現時面對的問題，立法會內會出現被癱瘓的局面，所以港澳辦和中聯辦要履行中央對香港的監督，當然可以發言。「無論從憲制、特區政府的管治或日常操作，中聯辦都有發言權，因為它代表中央，亦可以作出提點，是中央機構在港的權利和義務。」林鄭指，任何人把中聯辦進行合憲合法合理、代表中央人民政府行事的言論視為干預，是別有用心。

富豪東方酒店被政府租用作檢測中心，有住客急急撤走。（張浩維攝）

租用富豪酒店 供應500房間

【09:55】就加強管制輸入個案，林鄭公布兩大新措施：一、由於亞洲國際博覽館位置不敷應用，政府已成功租用整間酒店，提供約500個房間，供等候檢測結果人士入住，林鄭感謝富豪酒店集團借出富豪東方酒店。她強調入住者不是感染者，只是等候檢測結果，居民不用擔心；二、為安全起見，接受家居檢測第12日，再做一次深喉唾液樣本病毒檢測。

【09:45】林鄭月娥開場發言指，對於較早前防疫抗疫基金，已初步檢視30多個項目，有不多於10項目，正檢視有沒有優化空間。她指，這批項目是及時雨，不應因不同意見、進一步訴求而反對。她反問，如立法會由投反對票的人主導，香港社會會變成如何。

她又指，昨日是3月5日以來再次出現零確診，但現在不是鬆懈的時間，不然會前功盡廢，因此4月23日屆滿的加強限制社交距離措施，需延長14天。她強調執法一視同仁，警員違反限聚令，也須受制裁。