直播｜林鄭月娥：「保就業」計劃本月25日開放申請　為期三周

特首林鄭月娥接受傳媒訪問時指教育不能成為「無掩雞籠」，今年內會交代如何「處理」通識科的前景，又指粵港澳政府正磋商豁免檢疫往返三地計劃，構思兩個限制。林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前，料回應相關提問，《香港01》將提供直播。 林鄭月娥表示，已大致敲定僱主支薪的「保就業」計劃細節，本月25日開始，第一期涵蓋6、7、8月，申請日期為三星期，勞工及福利局及創新辦今日下午開記者會交代詳情。 林鄭提出四大細化措施，包括僱主選擇資助參考月份時，除了今年1月至3月，亦可推前至去年12月，令相關公司可取得更多補貼。

林鄭月娥。（余俊亮攝）

「保就業」優化措施

1. 65歲以上，不須強積金者，現時本身法律上，僱主不用再作MPF供款。新安排下，這批人的僱主將可以為其申領補貼，受惠人士約6萬人。

2. 原本被摒除的兩個行業，包括建造及飲食，其「一般僱員」會重新納入計劃中，涉及約1.2萬人。

3. 自僱人士方面，原先要有強積金戶口、有供款，才可申請7,500元津貼。但由於實際上自僱人士可能有強積金戶口，但因各種原因有一段時間沒有供款，未必合資格申請。新措施下，只要2020年3月31日或前，開立強積金戶口，即使未必有供款，只要戶口於申請時仍未取消，就可申請7,500元津貼，預料21.5萬人受惠。

4. 僱主選擇資助參考月份時，除今年1月至3月，亦可選擇去年12月，以取得更多補貼。

林鄭接受《大公報》專訪指今年內會交代如何處理通識科的前景，而其他科目她認為亦會「被滲入」失實歪理，要在每一個位置把關。

她又表示，粵港澳三地正研究放寬檢疫限制，構思兩個限制：第一是要符合特定目的，第二需要通過核酸檢測證明沒有感染，類似現時跨境司機的做法；期望月內制定安排。