新華社：香港暴力與恐怖背後本質上是有組織的「顏色革命」

《新華社》周日（17日）發表評論，稱監警會日前就《逃犯條例》修訂引發大型公眾活動及相關的警方行動的專題審視報告，有力戳破暴徒不斷吹大的「警暴」謊言，無可辯駁地揭露示威活動的「黑暴」、「恐怖」、「港獨」本質，有助於社會各界進一步認清真相，消弭歧異，共同前行。

評論題為〈香港須認清真相「再出發」〉，稱越來越多的事實和證據表明，「暴力」「恐怖」背後，本質上是一場有組織的「顏色革命」；根據監警會的觀察，每次暴力示威都顯示了不同形式的組織性，並非部分人宣稱的「無大台」，而示威訴求亦不斷升級，從最初的撤回《逃犯條例》修訂草案發展至要求普選等等。

評論認為，越來越多的事實和證據表明，修例風波中的所謂「警暴」，是反對派為了實現險惡目的而炮製的彌天大謊；香港警察在暴亂前線嚴正執法，不斷打碎反對派的如意算盤，無疑成了反對派的眼中釘、肉中刺，因此，反對派無所不用其極造謠抹黑，煽動民粹，攻擊警方。

評論表示，修例風波至今餘波未了，疊加疫情影響，已將香港經濟和社會推至險境，嚴重影響了香港作為繁榮、安全、自由的國際大都市的聲譽；嚴峻的形勢發人深省，唯有越來越多社會各界人士認清修例風波的真相，獨立思考、依法行事，不信謠、不傳謠，不施暴、不縱暴，支持香港特區政府和警方止暴制亂、維護法治，大家同心協力、一致前行，香港才能重現「東方之珠」的風采。