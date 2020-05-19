官員、立法會保安、師生被起底　私隱專員公署展開調查

最近有官員、立法會保安人員、教師及學生被人「起底」，受害者除了被揭露包括家人在家的個人資料私隱，更有人表示對他們的家人不利。

已要求移除帖文 並向學校提供協助

私隱專員黃繼兒表示，現時有約30宗涉及個人資料私隱的起底個案，又表示在巡查網上發現此類帖文時，即已主動調查。私隱專員要求有關人士立即停止起底，並已去信涉事的社交網絡平台要求立即移除相關帖文。

而就有教師及學生被起底的個案，私隱專員亦已經聯絡學校跟進及提供協助。

私隱專員強調，進行這類「起底」行為，除了觸犯《個人資料（私隱）條例》的刑事罪行外，亦違反各地奉行的數據道德標準，既與私隱權保障個人尊嚴此凌駕性的基本權利背道而馳，更罔顧公共利益，定必不為法律所容和大眾市民接受。

任何人士在未經控制或管有資料者同意下（例如公共領域），披露某資料當事人的任何個人資料，而該項披露導致該資料當事人蒙受心理傷害，這種傷害大多來自恐嚇，不論其意圖如何，該人即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰是罰款100萬元及監禁5年。

私隱專員亦提醒，高等法院已發出臨時禁令，禁制任何人故意地在基於互聯網的媒介上傳播或發布任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或信息，以造成香港境内任何人的非法人身傷害或任何財產的非法損害。如有違反禁令，私隱專員會將個案交由律政司跟進。