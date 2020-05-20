逃犯條例〡尹兆堅批無視警濫權、埋沒良心　李家超：出賣嘅係議員

保安局局長李家超今（20日）出席立法會接受議員口頭質詢，民主黨立法會議員尹兆堅在會上向李家超展示曾被警方用警棍打頭及在3月21日在元朗遭警員噴胡椒噴霧的相片，問及李家超是否要做「鴕鳥」，無視執法人員傷害大眾，埋沒出賣良心和出賣靈魂？ 李家超回應稱，「出賣良心嘅係議員」，認為對方說的僅片面片段，不同攝影角度呈現的情況不同，「你咪去投訴囉」、「理直氣壯嘅人咪投訴囉」。李家超又指，若有人報警警方定會調查，但強調必須用真實身份報警，而非在大氣電波下提出指控。

立法會議員尹兆堅在會上向李家超展示曾被警方用警棍打頭及在3月21日在元朗遭警員噴胡椒噴霧的相片，問及李家超是否要做「鴕鳥」，無視執法人員傷害大眾。（余俊亮攝）

保安局長李家超在立法會回應議員質詢時表示，警務員紀律受警隊規例規管，提及過去5年有362宗警員涉輕微違紀而需紀律處分，另有235宗經紀律聆訊後要作懲處，亦100人因干犯刑事罪行而接受懲罰，85人被革職、迫令退休。李家超又指，警方已訓斥22宗涉嫌不當使用武力、語言的個案的警員，20宗訓斥個案展開紀律覆檢。他認為，訓斥只是紀律程序的起點，目的是即時介入不當行為，並且加以糾正。

李家超又指，警方有責任保公眾秩序，在行動情況許可下配合傳媒工作，但他稱多月來在行動中發現有人假扮記者，查問身份後即時開，甚至有假記者涉「搶犯」。他提及上周的監警會告已提出兩項何為記者在示威現場提供協助的建議，警務處處長明日亦會與傳媒代表會面。

李家超：支持鄧炳強訓斥違規警員

經民聯林健鋒批評民主派議員只說「警暴」不說「黑暴」，又指他們倒果為因，問及政府有否全面了解不同個案引起警員緒失控的原因。李家超稱，警隊在大型示威中都會按指示和程序行動，又指若個別警令市民不滿意接投訴後會調查，他稱支持警務處處長鄧炳強即時介入訓斥涉違規的警員，強調警隊多年都是紀律規例行事。

民主黨涂謹申表示，政府和建制人士不斷提及「黑暴」卻完全不提「警暴」，但根據民意調查顯示，市民給警隊的評分是史上低，又指有警員涉駕電單車撞人，事後卻可以升職，問及市民如何能相信警隊和政府。李家超回應指，警隊一向注重紀律，強調若有警員違法必定會懲處。他又提及，警務處處長鄧炳強已就誠信問題成立誠信審核行動小組，主動調查警員違法違紀行為。