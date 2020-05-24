港版國安法〡律師遭圍毆頭破血流送院　律師會長彭韻僖強烈譴責

全國人大會議正審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動及外部勢力干預行為，有網民今日（24日）下午在港島區發起遊行反對立法，爆發激烈衝突。 律師會會長彭韻僖指，一名律師會會員下午3時在銅鑼灣近保良局位置遭黑衣人圍打，導致身體受傷，頭破血流，現已送往醫院急救。彭韻僖說，律師會強烈譴責事年，對此感痛心和憤怒，強調暴力行為不是社會所接受，「傷人是嚴重罪行，無論背後理念動機是什麼，暴力始終是暴力，是絕對不能接受。」 消息指，被打律師為陳子遷，事發時他前往南華會練波，其後被人攻擊，頭部被重擊，亦被雨傘剌頸部大動脈。網上流傳兩條片段，見到該律師被多人追打，以雨傘狂毆。

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警：男子與黑衣人爭執後被圍毆

據片段顯示，片中男士遭約十名身穿黑衣人士用腳及雨傘圍打，該男士被打至頭破血流，其後該男子自行站立離開。其間，再有人向其投擲告示牌。

警方其後在facebook表示，一名41歲男子下午3時半經銅鑼灣利園山道70號時，遇數十名黑衣人以雜物堵塞馬路，雙方其後發生爭執，「數名暴徒隨即圍毆該名男子，有暴徒以雨傘襲擊受害人。」警方指，該男子離開時再遭追打，傷者的手及背部受傷流血，已經送院治理。

據了解，被圍打人士是律師陳子遷。（網上圖片）

律師會會長彭韻僖發聲明譴責事件，指香港是文明社會，「公民抗命」非違法的許可證，「暴力亦非施暴者的許可證，絕不可以暴力使政見不同的人噤聲」，強調不同政見都應和平表達。她又指，若立場不同就馬上招致暴力回應，對手無寸鐵的人毆打，罔顧人身安全，「如這樣就是大家想爭取的自由，那是香港的悲哀。」

彭韻僖強調，法治的最基本精神就是守法，「即使抗爭背後的理念有多崇高、偉大，亦不能背棄法治，作為律師更不能對暴力行為保持沉默。」

據了解，被圍打人士是律師陳子遷。翻查資料，他曾在2018年九龍西補選前夕，協助立法會議員陳凱欣團體舉報另一名參選人、工黨李卓人涉賄選。