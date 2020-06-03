國歌法︳表決前夕議員質疑「侮辱」定義空泛　明早邀官員發言

國歌法今日在立法會（3日）進入全體委員會審議階段，立法會主席梁君彥指，他先前已提出讓共30小時恢復二讀，明日表決，但由於早前二讀預留8小時辯論，被點人數等延長至花了14小時，所以將本來預留16小時的全委會審議階段下調至10小時，而三讀辯論維持6小時。梁君彥呼籲議員善用時間，而全委會審議階段將合併辯論各條文、附表及修正案。 人民力量陳志全批評梁君彥將全委會的審議時間壓縮，梁君彥聽後突然出言反駁，指預留兩星期的審議時間，正是參考了陳志全之前的發言內容。陳志全聽後再反駁稱，他只是估計梁最多容許兩星期審議，並非建議。 不少議員發言批評《國歌法》條文並不清晰，如「侮辱」的定義，入罪標準空泛，讓執法者有相當廣闊的空間演繹是否入罪，又有過長的檢控時限，質疑政府以法律威嚇市民，而非讓市民自發尊重。 會議在接近8時結束，明日早上10時邀請官員發言，之後將就修正案投票表決。

陳志全就其修正案發言，指他本身提出了16條修正案，但現時全委會只有10小時，他最多只有3至4次發言機會，質疑連認真討論修正案都沒有空間。梁君彥聽後插話回應指，他是聽了陳志全指兩星期時間，才決定批出30小時。陳志全反指，他只是估計梁會批出最多約兩星期時間。

陳志全指提出修正案，要求不得將宗教儀式列為附表三要唱國歌的場合，加入介紹國歌作詞人及作曲人的死因等。他解釋，政府按現時條文所指，可隨意增減必須奏唱國歌的場合，但他估計內地日後有機會將宗教儀式，加入為須奏唱國歌場合，憂慮將來香港都有同樣需要。陳志全指，即使他的修正案不能通過，亦希望政府限制自己的權力，先諮詢再修訂須奏唱國歌場合的附表。

梁繼昌亦有三組修正案，其中一組針對須奏唱場合，如果其修正案獲通過，有關程序將變成先審議後訂立，但認為修訂場合茲事體大，而且沒有急切性。梁繼昌亦指，「侮辱」一詞內容亦過於寬鬆，市民難以明確知道那些行為會被視為侮辱國歌，希望局長解釋清楚，是否以意圖還是由法庭考慮有否客觀標準考慮。罰則方面，他指，港府參考的外國國歌法中，大部分罰則都較現時的立法建議輕微，更有不少根本沒有罰則，國歌法只是指引性。他強調，尊重應該發自內心，故他修訂除去入獄的刑責。

胡志偉：兩年檢控時間過長

民主黨胡志偉指，他修訂建議除去檢控時限，因為條文令當局有兩年時間檢控，但認為檢控牽涉主觀判斷，市民未必希望由不被信任的政府及警方有如此多時間檢控，或變相充權。他認為，兩年之長的檢控時限，代表法例訂立的原意，並非希望令人尊重國歌。他引用國歌指，「不願做奴隸的人們站起來」本身是有反抗政府的意思，政府在要市民尊重時，反而應該尊重人們反抗政府的權利，不應嘗試以嚴刑峻法要求人尊重國歌。

民主黨胡志偉指，他修訂建議除去檢控時限，因為條文客觀令當局有兩年時間檢控，但認為檢控牽涉主觀判斷。（余俊亮攝）

公民黨楊岳橋指，公民黨只有一條修正案獲批准提出，因為另外8條被認為有違立法目的而被拒提出，但他質疑梁君彥不批准的修正案，包括刪減罪行，質疑該建議如何違反原意。他舉例指，梁美芬曾提出與陳志全原議案完全相反的修正案，當時卻被梁君彥批准，「不外乎三個字，『偏頗不公』。」

楊岳橋又指，「侮辱」難有標準判斷，又批評是否「侮辱」連梁君彥在議會內作決定亦有難處，而執法者的智力、地位都未必比梁君彥般高，「讓他們判斷是否侮辱國歌，是何其危險」，更質疑有關判斷會否以政治立場為基礎。

楊岳橋指條文解釋權空泛

他強調，法治應有清晰、簡單、易明的標準，但條文實際規範全港市民，有空泛的解釋權，而且有關行為有機會被警方以其喜好解讀。他強調，提出的修正案，訂明條文「只受香港法例管限並只按照香港法例解釋」，希望寫得更清楚，以免此基本原則亦被扭曲。

涉及政治爭議的《國歌法》將展開三讀程序。（資料圖片）

陸頌雄稱「以德服人」只是理想狀態

梁君彥下午表示，他會在明早10時邀請官員發言，之後將就修正案投票表決，呼籲有意發言的議員盡早發言。

工聯會陸頌雄指，不同意梁繼昌提出只罰款，又指立法應該要有罰則，否則只要出指引指可。他表示，「以德服人」只是很理想的狀態，當有人是刻意破壞時，有人搞恐怖主義、搞「港獨」都可行，有人透過破壞國歌宣揚思想，認為這樣的做法不行，認為不少修正案會破壞立法的完整性，又指「裝睡的人瞓唔着」，他會反對全部修正案。

馬國最高囚1個月 張宇人指港囚3年不嚴苛

自由黨主席張宇人表示，國歌條例草案已進入最後直路，自由黨支持草案，反對所有修正案。他指，除了中國國歌外，對別國的國歌都應該予以尊重，認為是基本的尊重。他又提到2016年美國曾有不少球員因抗議警方暴力而單膝下跪，曾被美國總統特朗普批評，形容這證明即使反對派推崇的美國都不接受這些行為。張宇人又指，馬來西亞及新加坡除了有金錢罰則，馬來西亞亦最高判囚1個月，認為香港提出罰款最高5萬元及最高判囚3年，並不嚴苛。

教育界立法會議員葉建源指，他認同必須尊重國歌，但問題在於條文內容有否問題，包括會否令執法部門可以濫權濫告。他指，2013年內地有問卷調查發現，不少小學生以為國歌法是毛澤東作詞，貝多芬作曲，內地早有政協建議就《國歌法》立法，不是因為香港而制定全國性法律。他亦強調，國歌的歷史重要，當年《義勇軍進行曲》曾是反政府歌曲，而田漢後來是在文化大革命期間被批鬥而死。葉建源強調，國歌教育應是多層次，比單一情感灌輸，可提供更多認識。