拆局｜柯創盛棄連任　建制九龍東連失兩大將　九月選情更嚴峻？

民建聯柯創盛宣布由於家庭原因，放棄參選9月舉行的立法會換屆選舉。建制派在九龍東直選的5個議席中本來佔去3席，但柯創盛退選，連同即將交棒的工聯會黃國健，令建制派失去兩名最具叫座力的強手 政圈盛傳謝偉俊擬繼續在九龍東參選，本應接替黃國健的何啟明一躍成為勞福局副局長，火棒轉交在新界東屢敗屢戰的鄧家彪，而接替柯創盛的民建聯前區議員黎榮浩名氣不高，令建制派能否繼續在九龍東奪得三席，蒙上陰霾。

上屆立法會選舉中，九龍東「票王」正是取得51516票的柯創盛，之後依次是50309票的民主黨胡志偉，47527票的謝偉俊，47318票的黃國健，以及45408票的公民黨譚文豪。當時僅排其後的熱血公民黃洋達及人民力量譚得志得票合共65086票，如果路線相對接近的兩人沒有「分票」，甚至有多出的選票可分給同路人，民主派在九龍東本來有力取得3個議席。

吸取經驗，今年負責協調民主派立法會初選的港大法律系副教授戴耀廷已揚言，將做好配票工作，加上經歷修例風波，今年民主派取得3席的勝算上升。按目前形勢，競逐連任的胡志偉及譚文豪，擁有4年立法會資歷，加上在反修例示威中表現「搶鏡」，預期九月得票肯定有所上升，爭取連任料無太大難度，在這情況下，泛民再奪一席似乎勝算在望。

相對來說，建制派便難打得多，其中尤以民建聯和工聯會變數最大。

九龍東的建制派參選隊伍中，最有機會爭取連任的是現任議員謝偉俊，以其知名度及專業形象，加上其形象未太受去年修例風波衝擊，料連任機會大。民建聯則換上「新人」黎榮浩，勝負難料。柯創盛在九龍東靠勤奮、貼地形象，在九龍東取得個人優勢，票源穩固，但隨着其棄選，有關優勢將付諸東流，雖然黎榮浩有民建聯的「鐵票」加持，但在新形勢下是否足以當選，仍是未知之數。

至於鄧家彪，雖有工聯會的招牌效應及黃國健為其站台，但他耕耘九龍東地區工作的日子較淺，對他這類主打基層票的參選人而言，有一定影響。

總括而言，九東建制派中，柯創盛和黃國健是「老將」、強手，就算目前政治氛圍不利建制陣營，爛船也有三斤釘，柯創盛能在去年區議會選舉中也能保住議席，便可見一斑。如今隨着二人分別以家庭理由及交班原因，放棄競逐連任，換上兩個「新人」上陣，建制派在九龍東的選情料將更為嚴峻。