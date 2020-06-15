港版國安法｜港澳辦：主要由特區執法　中央直接管轄特別嚴重案件

全國港澳研究會今日（6月15日）舉行《基本法》頒布30周年舉行研討會，討論上月全國人大會議決定訂立港區國安法。國務院港澳辦副主任鄧中華表示，國安法之下，絕大部分執行工作包括執法、司法，應該也必須由特區完成，但中央也要保留在「極其特殊情況」下直接管轄的權利。

徐澤。（全國港澳研究會圖片）

徐澤：香港亂象違《基本法》初心

全國港澳研究會會長徐澤致辭時表示，《基本法》誠如已故領導人鄧小平所言，是具有歷史意義、國際意義的一部創造性的傑作，既然是創新和開創性事業，必然會在前進道路，遇到各種新情況和新問題，需要在實踐中不斷完善。

他指，近年香港接連發生「種種亂象」，嚴重違背「一國兩制」和《基本法》的初心，嚴重動搖香港繁榮穩定的根基，也嚴重威脅國家主權、安全和發展利益。去年的修例風波經久未息，暴露香港維護國家安全的巨大漏洞，全國人大早前審議通過有關維護國安的決定，是貫徹落實去年四中全會決定，推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求，是中央履行《憲法》和《基本法》賦予的憲制責任，是有效防控香港在國安面臨突出風險的當務之舉。

鄧中華。（全國港澳研究會圖片）

鄧中華：中央將管轄「極其特殊情況」

鄧中華表示，國家安全法符合「一國兩制」初心，具有不可挑戰的法律權威，目前有當務之急維護國家主權統一領土完整，但同時也要有強而有力的執行機制，對危害國安行為發揮強大震懾力，要有實際抓手，不能只是喊喊口號，做個樣子。根據人大決定，中央可按需要在港建立國安機構，賦予其必要執法權；立法時，需要明確中央在港執法的實權。

他認為對於執行法律，特區負有主要責任，絕大部分工作包括執法、司法，應該也必須由特區完成，不過中央也要保留在「極其特殊情況」下，管轄「特別嚴重案件」的權力。不過他相信，中央管轄的案子少之又少，不影響特區獨立的司法權、終審權。在這方面，中央與特區也要設立相應機構和機制，加強訊息情報共享。未來也需要有特別的機構、人員、法律，充分發揮執法和檢控的力量，並且權威、科學地，判斷維護國安的策略。

鄧中華表示，國安法能兼顧「一國」與「兩制」，指內地與香港法制固然有分別，但刑事法一些原則兩地相差不大，如罪責適應、程序公正、無罪推定、保障辯護權等，這些原則都會規定在立法中。

陳冬。（全國港澳研究會圖片）

陳冬斥香港眾志操縱中學生行動籌備平台

中聯辦副主任陳冬指出，在香港《基本法》30年頒布之際，中央出手填補香港國家安全的「短板」，對《基本法》和一國兩制非常有意義。他指出，港區國安法已成為主流民意，特首與官員不斷解疑釋慮，呼籲社會理性討論國安法的合法性、急迫性、重要性，短短8天已收簽了292萬個簽名，中聯辦舉辦了兩場意見座談會，再出發大聯盟、人大、政協亦紛紛提出意見。

陳冬指出，國安法為一國兩制進行制度加固，他引述國家主席習近平在2017年7月1日於香港提過：「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。」陳冬指，一國兩制是中國和平統一的基本國策，23年來一直按《基本法》實行高度自治，香港擁有行政、立法、獨立司法權、資本主義制度、法律基本不變等優勢。陳冬提到，一國兩制遇到不少新情況，近年香港不少人打著學術自由和言論自由，煽動港人以激進方式對抗政府、中央，令亂象不斷，包括香港城邦論、民族論等歪論，提供所謂理論基礎，主張公民抗命、違法達義，打開了社會動盪的潘朵拉盒子。

再點名批評陳雲《香港城邦論》

陳冬續指，「反中亂港分子」在外國勢力支持下觸發反修例運動，政府撤回修例仍繼續打著「光復香港，時代革命」的旗號，癱瘓政府和立法會運作，打砸中資機構和愛國商家，嚴重挑戰一國兩制原則底線，當主權國家面對這些持續、暴力和分離主義的社會動盪，中國利用堵塞法律漏口，是解決亂局的良方，亦反映中國以法治港的追求。

陳冬認為，國安法為香港未來開辟廣闊的前景，相信立法後，影響香港發展的政治病毒將會被清除，迎來更廣闊發展前景。陳冬說，青少年是香港未來和希望，去年6月港獨、攬炒等危害香港社會，暴力活動以為學校據點，令孩子走上岐途，他點名香港眾志操縱的中學生行動籌備平台，提出罷工罷課公投，繼續把學生打進違法暴力的漩渦，因此國安法將為香港的青年成長，創立健康和良好氛圍。