新冠肺炎｜袁國勇團隊推算湖北220萬人感染　高永文斥研究片面

由港大微生物學系講座教授袁國勇率領的團隊早前公布研究結果，指湖北返港人士抗體陽性率為3.8%。據此數據，估計湖北省5900萬人口，可能有220萬人曾感染新型冠狀病毒。 全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文接受網媒訪問時批評袁國勇的研究，質疑湖北返港人士的樣本是否有足夠代表性代表整個湖北省的人是值得商確，「不值得用片面資料去作出重要假設」，又指作為專家應跟隨科學原則。

袁國勇團隊早前根據從湖北返港的感染人數為基礎指，推算湖北有高達220萬人感染新冠病毒。（黃寶瑩攝）

高永文接受網上媒體「新潮民」的訪問時表示，不同地方及國家的官方公布感染人數，與實際人數存在差異，最大的原因是部份國家無能力提供足夠的測試劑，英美國家直至近期仍有試劑不足的情況發生。

袁國勇團隊早前根據從湖北返港的感染人數為基礎指，推算湖北有高達220萬人感染新冠病毒。高永文舉出湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部在月初公布官方數字作反駁，指內地當局從5月14日至6月1日，武漢市集中核酸檢測9899828人，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300名、檢出率為0.303/萬。

高指官方數字與袁國勇團隊研究相差很遠，「湖北返港人士的樣本是否有足夠代表性代表整個湖北省的人，這點值得商確，不值得用片面資料去作出重要假設。」