梁愛詩：教師要令學生明白無違法達義　張達明批國安立法黑箱作業

《港區國安法》預料於月底通過，基本法委員會前副主任、律政司前司長梁愛詩今日（26日）出席一個《基本法》30周年論壇時，回應社會對立法及國內司法的質疑，指不應只看缺點，亦要看到國家的進步，強調應該對香港的制度有信心，否則她亦「無話可說」。 港大法律學院首席講師張達明於同一論壇指出，《基本法》及《港區國安法》均為全國性法律，同樣適用於香港以及影響港人，惟《基本法》草擬過程透明，港人有很大的參與，批評國安法立法過程黑箱作業。

張達明批評國安法立法過程黑箱作業。（梁鵬威攝）

張達明質疑諮詢只是「走程序」

張達明解釋，根據《基本法》18條，法律納入附件三之前需先諮詢特區政府及基本法委員會，惟消息指草案將於月底通過，但至今仍未納入常委會議程，基本法委員會委員陳弘毅更表示未看過條文內容，與當年制定《基本法》有很大落差。他指出，當年基本法委員會的組成，港人及內地人各佔一半，並聽取香港法律專家意見，達致真正諮詢；而現時基委會的角色「就係冇角色」，只是「走程序」，與《基本法》初心不一樣。

張達明又稱，《基本法》的發展已超出當年想像，形容回歸初期中央表現克制，避免就香港事務表態。他認為，面對社會衝突，擁有權力的人需放下身段才可緩解，又嘆道若中央治港方針不變，「高度自治」、港人治港不重新落實，看不到香港達成普選的希望。

梁愛詩強調應該對香港的制度有信心，否則她亦無話可說。（梁鵬威攝）

梁愛詩：革命成王敗寇 不存在違法達義

梁愛詩指出，中央當年制定23條時，國安及法制等觀念相對傳統及簡單，14年重新判斷後加入新的元素，包括網絡安全及金融安全等，香港亦要適應社會變化，強調國安法沒有取代23條的立法責任。

有在場歷史科教師問到，孫中山及毛澤東均透過革命建立中華民國及新中國，立法後自己提及革命會否犯法。梁愛詩自言贊成批判性教育，但強調應「有底、講是非黑白」，並讓學生了解到革命是成王敗寇，不存在違法達義，要為自己的行為承擔後果。

楊潤雄：將促進師生對國歌法及國安法的認識

教育局局長楊潤雄致辭時表示，《憲法》及《基本法》為香港的憲制基礎，是「一國兩制」的基石，亦是香港長期繁榮的保障。他又強調，《基本法》第1條已列明「香港是國家不可分裂的部分」，推廣學校《基本法》教育是當局的恆常工作，教程亦會與時並進地發展，包括對教師的專業培訓及內地交流，未來亦會促進師生對國歌法及國安法的認識。