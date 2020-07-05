拆局｜鄭雁雄曾言：外媒信得過母豬都上樹　為港媒緊張關係埋伏線

國務院前日（3日）決定任命鄭雁雄為中央駐港國安公署署長，外界對他或去認識不多，鄭原為廣東省委常委、秘書長，於2011至2013年擔任汕尾市委書記期間，曾處理烏坎村事件，更一度稱「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。 值得注意的是，根據《港區國安法》條文，國安公署與外交部駐港特派員公署會採取必要措施，加強對外國和國際組織駐港機構、在港的外國和境外非政府組織和新聞機構的管理和服務。外界關注，鄭雁雄過去的言論，會否預視日後港府與媒體的關係會漸趨緊張？

鄭雁雄被委任為國安公署署長後，將負責加強在港的外國和境外非政府組織和新聞機構的管理和服務。

長年在廣東工作的鄭雁雄，1986年5月加入中國共產黨，2005年於汕尾市出任市委副書記，隨後逐步爬升，在2009年至2011年擔任汕尾市委副書記市政府兼市長，其後於2011年8月升任汕尾市委書記。

鄭雁雄擔任汕尾市委書記時，曾被指以強硬手段處理烏坎村事件，當時他向村民發放題為「勸喻和平解決」光碟，批評村民透過境外媒體「出頭」，並說「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。

湊巧的是，鄭雁雄被委任為國安公署署長後，將負責加強在港的外國和境外非政府組織和新聞機構的管理和服務。有意見認為，鄭的任命是為了整頓媒體鋪路。

駐香港特別行政區維護國家安全公署、外交部駐香港特別行政區特派員公署會同香港特別行政區政府採取必要措施，加強對外國和國際組織駐香港特別行政區機構、在香港特別行政區的外國和境外非政府組織和新聞機構的管理和服務。 《港區國安法》第五十四條

中美兩國近日就傳媒機構互相交鋒 鄭雁雄任命更受注目

事實上，中美兩國近日亦就雙方的傳媒機構互相交鋒，美國國務院上月再度將多間中國官方傳媒駐美機構列為「外國使團」，要求提交在美工作人員名單，當中包括《人民日報》、《環球時報》、中央電視台及中新社。

至於中國外交部在上周則宣布中國的反制措施，要求美聯社（AP）、美國合眾國際社（UPI）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國全國公共廣播電台（NPR），即日起7天內向中國申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產等資料的書面文件。

在此緊張的形勢下，鄭雁雄的任命更受外界注目。有建制派中人認為，鄭雁雄曾主政地方，亦有在宣傳部門和傳媒機構的工作經驗，具有熟悉港情、危機公關處理等優勢，相信他能勝任有關職位。