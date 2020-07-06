立法會選舉九月舉行，民主派將在本周六及周日舉行初選。牽頭民主派「35+」公民投票行動的香港大學法律學者戴耀廷及前立法會議員區諾軒今（6日）聯同香港民意研究所召開記者會，公布各區票站位置及投票詳細情況。 戴耀廷表示，國安法實施後，不少人向他查詢會否擔心舉辨初選。戴耀廷稱，民主派希望「35+」否決《財政預算案》，是《基本法》所容許，屬合法手段。他指以普通法解讀，不論是參與投票、參選及組織初選人士不見得違反國安法，希望大家不要因恐懼而甚麼都不做。

民主派初選在本周六、日舉行，投票時間為上午九時至下午九點，預計下周一公布結果。（余俊亮攝）

民主派初選在本周六、日舉行，投票時間為上午9時至下午9點，預計下周一（13日）公布結果。戴耀廷指，屆時全港設251個票站，超過一半為議員辦事處，其中新界西佔60多個、新界東佔50多個、九龍東佔44個、九龍西40個及港島區佔45個。

戴耀廷表示，按各區協調機制，新界西和新界東排名首六位將正式參選，新東排第七名當後備；九龍東排名首五位正式參選；超區排名首四位正式參選；港島和九龍西需再作商討。

他又指，現時新界西以48,000票作投票門檻，若屆時投票數目不達標，各新西初選者會再作商討。另戴耀廷認為，若其他區的投票率不足去年區議會選舉民主派投票率的百分之十，各區初選者應再作商討。

鍾庭耀認為，當日票站必需要秩序井然、達至公平、公正的投票，亦希望會做到官方水平，強調會設獨立觀察員在票站監察投票情況。（余俊亮攝）

香港民研總監鍾庭耀表示，他們受委託負責當日選舉，希望會做到官方水平，強調會設獨立觀察員在票站監察投票情況。

電子投票為主 設分流措施避免違反限聚令

投票以電子投票方式為主，IOS和Android 用户的選民當日可下載投票手機應用程式或進入投票網站進行投票。市民進入系統及選擇參選人後，需填寫身分證後四位數字、身分證的簽發日期及岀生日期的日子，再由票站人員核對資料才完成整個投票程序。

戴耀廷稱，票站實際為市民投票服務點，因為市民可在票站外完成投票的選擇，進入票站後再由工作人員核對資料，他稱工作人員會要求選民岀示住址證明或選舉通知書等確認身份，強調相關個人資料保存7日後即銷毀。

戴耀廷籲勿自設紅線 放棄自身權利

對於當日會否出現混亂情況，區諾軒稱，各個票站會設票站主任維持秩序，若票站出現混亂或破壞情況，將會暫停該票站。他又指，若市民沒有智能手機，各票站設有後備手機，亦可選擇以紙本投票。

另外，屋署回覆區議員時稱議辦不能用作票站用途，區諾軒稱，據其理解，票站實際工作是提供投票服務點。他亦稱，當日票站會有分流措施，避免違反限聚令。

被問到國安法會否令市民投票意欲下降，如何說服市民克服恐懼，戴耀廷稱，「無理由人哋未劃紅線我哋就劃定紅線」，呼籲大家不應放棄自身權利。