立法會｜7泛民告別議會最後一夜　莫乃光「不帶走一片雲彩」

今屆立法會昨夜（17日）曲終人散，多名早已表明不再競逐連任的民主派議員，亦顯得相當感觸。《港區國安法》下沒有人知道來屆的議會又會是怎樣的一番風景，但告別在即，一批在議會多年的議員，藉着最後發言說出心底話。

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第六屆立法會昨晚結束，會議至11時41分通過了5條法案，尚有6條法案未及完成。立法會主席梁君彥宣布休會，亦趁機說出心底話，稱過去4年立法會及香港一起經歷幾許風雨，亦審議了數項具爭議性法案，與各位議員共事「既有色彩亦有火花，既有滿足亦有遺憾」。他又寄語，立法會公平有序地履行憲制職能對香港非常重要，希望來屆議員能互相包容、理性溝通，以市民福祉為依歸。

按照每屆慣例，全體議員會在會期最後一次會議後，在會議廳拍攝大合照。惟民主派昨晚拒絕與建制合照，改到立法會地下大堂自行拍攝。公民黨陳淑莊就佔中案被判監，無法參選明年換屆選舉，同黨的楊岳橋為她送上花束。合照中，民主派自動讓位予不再連任的陳淑莊、民主黨黃碧雲、街工梁耀忠、工黨張超雄、社福界邵家臻、衞生服務界李國麟及科技界莫乃光站在首排。一直被抗爭派攻擊的黃碧雲，主動帶領眾民主派高呼「五大訴求，缺一不可」口號，並舉起五一手勢合照。

政務司司長張建宗向傳媒總結今屆議會，強調政府非常重視行政立法關係，剛上場後亦有一個好的開局，特首林鄭月娥上任初期更主動提出以短問短答的形式回答議員問題，加強良性互動，形容是超額完成。張建宗指，近兩年立法會的討論明顯傾向政治化，秩序問題嚴重，特首難以在與議員進行理性的溝通，批評非建制派以政治手段凌駕市民福祉。他又以「荊棘滿途，風雨飄搖」總結4年會期，讚揚建制派在困難的環境下仍然堅守崗位。

莫乃光：有意見就直接講 而非在咪兜批評

表明不會爭取連任的莫乃光，作最後發言時回應張建宗指，有意見應直接向他們提出，而非在外面的咪兜純粹批評，認為對香港將來的和諧發展不利。莫乃光呼籲由張建宗做起，建立溝通而非隔空批評民主派。莫乃光以《再別康橋》「悄悄的我走了，正如我悄悄的來。我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」，總結自己的議會生涯。

梁耀忠發言時，同樣表示今日是議會的最後一晚，亦是自己過去在24年立法局及立法會的最後一晚。梁耀忠稱，很珍惜這個機會奉勸政府關心基層面對的困難。他慨歎打工仔女的薪酬很少，但工時很長，期望的是晚年有一筆穩定的退休金，現時卻只有強積金。梁耀忠希望，政府能踏實地建立完整的退休計劃，不要再自欺欺人、做門面工夫。他又提到，以後自己不能在這個議會上再作這番話，即使離題，都希望主席能明白這是最後一次發言。

黃碧雲8年任期 見證美容事故條例修訂

在審議《2019年藥劑業及毒藥（修訂）條例草案》時，黃碧雲發言指，這是自己8年議會工作的最後一次發言，事有湊巧，這條議案的出現，是因為自己在2012年首次就DR美容事故提出議員法案，沒想到離別議會在即，最後亦是處理這條條例。黃碧雲感慨，8年時間反映香港修訂法例「行得好慢」。

同黨的胡志偉於九東初選中排在第五，在該區劍指3席的情況下，最終能否重返議會仍然是未知之數。近年胡志偉在議會最為人熟悉的一事，想必是在特首答問會上怒斥林鄭「你唔死都冇用呀八婆！」；於昨晚的最後發言，胡志偉再次質問林鄭月娥「八婆你幾時死？」，批評對方及中央引入國安惡法，令「一國兩制」死亡、打壓港人，但他相信追求普世價值及自由的空間是港人的信念，「而信念係刀槍不入」。

他又強調，不論哪一位民主派能重返立法會，都會運用《基本法》賦予的權利否決預算案，迫使政府回應五大訴求，「自己地方自己救，香港人加油」。