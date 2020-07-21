陳健波再回應「收成論」：批網民因果倒轉　籲年輕人離開吹水圈

立法會會期結束當日（17日），財委會主席陳健波召開記者會總結過去一屆的工作，被記者再次問到自己的「收成論」。陳健波回應指，認為自己當時沒有講錯，許多中產和年人都有共鳴，認同年輕人無份建設上一代人的成果，沒有權利摧毁他們的收成，年輕人要建立自己的成果才值得自豪。中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉其後撰文批評他「自鳴得意，充份反映一種最自私的價值觀」。 陳健波今日（20日）在facebook上載片段回應外界評論，指可能自己是中正要害，「幾個吹水佬即刻撲出嚟鬧」。對於被指上一代沒有權力扼殺年輕人爭取未來，陳健波批評此說法奇怪，香港各階層大量人士，包括上一代均被「攬炒派」連累，根本就是受害人，反問批評他的人為何將因果關係倒轉。

陳健波批評網民說法奇怪，香港各階層大量人士，包括上一代均被「攬炒派」連累，根本就是受害人，反問網民為何會將因果關係倒轉。

陳健波再次回應「收成論」。他不點名回應沈旭暉指他如生於97年後，以同樣方式處世工作，絕不可能有收成期的說法，指97年後時代根本不同，不同時代當然有不同方法，現實是現今社會上有不少年輕人，運用上一代沒有的科技及網上機會，創業做出成績，或是在職場上步步高陞，希望網上的「吹水佬」不要對年輕人的成就視而不見，要講事實的全部，不要選擇性製造悲情。

陳指，環境越艱難，更加講求實力，更要靠自己的創意及努力，掌握充滿可能性的未來；面對未來可以肯定的是，若繼續相信「攬炒派」，「肯定冇運行」。

對於沈在文章中問他「夜闌人靜，有沒有一絲悔疚」，陳健波針鋒相對地說自己很多時都睡不著，因為不明白為何「攬炒派」可以如此無良，當年輕人遇到困難、最脆弱的時候，不教他們走正路，反而著年輕人「搞攬炒」，「結果搞出國安法」，反問「攬炒派」如此下去不怕會有新辣招嗎？

陳健波又說，有人指有事最多就跑去外國，但以香港為家的人走不了，為何要被害。陳健波質疑，「吹水佬」不敢講出真相的原因，是因為自私，或是要「呃like」、「呃選票」。他續表示，指責社會、制度出錯最容易，靠自己努力則難有市場，所以要圍爐取暖、「吹水圍威喂」，而回到現實卻是殘酷的，呼籲年輕人早日離開「吹水圈」，就早日有生路。