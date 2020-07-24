政府刊憲　委任公司註冊處處長鍾麗玲接任私隱專員　9月4日生效

現任私隱專員黃繼兒任期將於8月3日屆滿，政府今天（24日）刊憲，委任現任公司註冊處處長、61歲的鍾麗玲擔任新任個人資料私隱專員，任期五年，9月4日起生效。

公司註冊處處長鍾麗玲（右）

鍾麗玲現年61歲，為公司註冊處處長，她於1981年6月加入政府任職助理評稅主任，於1988年七月在英國取得大律師資格並於同年加入前律政署任助理檢察官，其後曾出任首席政府律師及民事法律科副民事法律專員等不同職位。她由2007年8月至今擔任公司註冊處處長。

政府發言人表示，鍾麗玲具備豐富的法律專業知識及行政經驗，並具有優秀的領導、管理及溝通技巧。擔任公司註冊處處長期間，她積極參與重寫《公司條例》的工作，並在推行新的《公司條例》方面累積了豐富經驗，相信鍾定能憑藉過去的法律和行政經驗，帶領個人資料私隱專員公署更上層樓。



政府讚揚黃繼兒任內在本港及國際層面致力加強個人資料私隱的保障，貢獻良多，在他的領導下，公署的工作在多方面均有所提升，包括有效執行《私隱條例》、加強各種宣傳教育工作以加深大眾對保障個人資料私隱的認識等。他並倡導公私營機構建立保障私隱的文化，推動機構將保障個人資料的數據道德納入為企業管治的一環，政府對黃過去五年的服務表示衷心感謝。



為選聘新任私隱專員，政府本年初展開公開招聘，並成立遴選委員會，負責考慮候選人及向行政長官推薦委任人選。遴選委員會由周松崗擔任主席，成員包括羅君美、余葉嘉莉和政制及內地事務局局長。政府根據慣常公開招聘高級職位的做法，委聘人事顧問服務公司進行招聘工作。

政府同時刊憲副私隱專員林植廷在8月4日起接任署理私隱專員，直至鍾麗玲履新。