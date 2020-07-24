立法會選舉丨易志明逐連任航運交通界　如海上活動違限聚令應執法

立法會選舉今日（24日）繼續接受提名，自由黨中常委易志明現身政府總部，報名競逐連任航運交通界功能組別議席。 他回應政府應否押後選舉的問題，表示自己「唔敢寫包單」，又表示押後選舉有機會受司法覆核挑戰。至於對民主派爭奪過半議席的目標，他認為需交由選民自己決定。 他又指，如果「船P」等海上活動違反限聚令，警方應該執法。

易志明應否押後選舉，要視乎疫情於將來1至2個星期的發展。（資料圖片）

易志明：如疫情舒緩應可進行立法會選舉

易志明今日現身政府總部，稱已交表競逐連任，會開始約見選民。

他表示業界情況特別，因為交通界範圍甚闊，亦需跟從政府政策及規條，限制很多，每日都會收到不同議題。 對於應否押後選舉，他認為要視乎疫情於將來1至2個星期的發展。

他補充指雖然今日出現每日過百宗個案，但引述醫學專家意見認為疫情趨勢並非幾何級數上升，如果個案數字在未來出現下降的話，相信進行選舉問題不大。

當被問及限聚令下依然「船P」是否屬於防疫漏洞，易志明指市民應避免違法。（資料圖片）

限聚令下仍然「船P」 易：市民應避免違法

近日有市民在限聚令下依然進行「船P」等海上活動，當被問及是否屬於防疫漏洞，易志明指市民應避免違法。他又指業界有類別是租船生意，亦受到4人限聚令等法例限制，需在船內不同具清晰間隔的地方遵守，「兩層倉加埋甲板總共容納到12人，生意係有難度」。

他亦回應早前有市民坐遊艇出海，但海事處沒有派水警、只派職員了解一事，指需要進一步了解事件，稱如果有市民報警，政府應該執法。

至於坐遊艇出海是否違反限聚令，有警員早前表示法例含糊。自從政府實施「限聚令」開始，雖對人群聚集實施限制，卻被指未有列明有關海上活動的指引，包括開船P、潛水、 出海釣魚等。

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