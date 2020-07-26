袁嘉蔚：反對國安法單方面頒布　批選舉主任如「政治審查跟蹤狂」

立法會選舉提名期展開逾一星期，不少民主派參選人收到選舉主任致函，要求於今日（26日）內回覆提問。其中報名參選港島區直選的南區區議員袁嘉蔚，收到選舉主任黃智華來信要求回答3條問題，包括會否反對《國安法》及政府維護國安、會否否決所有法案及《財政預算案》、展示「光時」口號是否主張「港獨」等。 袁嘉蔚回覆指，反對現行「香港國安法」，質疑內容多處與《基本法》相抵觸，衝擊司法獨立，因此反對國安法單方面頒布及執行。

袁嘉蔚。（資料圖片）

稱不反對特區維護國安責任

袁嘉蔚收到的信中被問及3條問題，第一條問題引用早前民主派區議員就《國安法》發出的聯署聲明及「抗爭派立法會參選人立場聲明」，問及袁是否原則上反對《國安法》，並反對政府履行相關憲制責任。袁嘉蔚回覆指，反對現行國安法，但並不反對特區政府根據《基本法》在「一國兩制」、高度自治方針履行維護國家安全責任。

她引用港大法律學系教授陳文敏說法，指原有法例如《刑事罪行條例》，已有效維護國家安全。袁嘉蔚指，由人大常委會通過並加入附件三的港區國安法，內容多處與《基本法》條文相抵觸，衝擊獨立的司法制度及侵犯香港居民自由，因此反對國安法的單方面及頒布執行。

立法會選舉．不斷更新｜每天最新報名名單一覽

IG貼「光時」照片 袁嘉蔚暫時刪除

另外，選舉主任提到6月11日袁嘉蔚參與發表的「抗爭派立場聲明書」，內容為呼籲民主派初選參加者簽署聲明「否決財政預算案、迫使特首回應五大訴求」，問及袁是否除非政府回應訴求，否則會連同其他佔過半議席的議員否決所有政府的法案、議案及財政預算案。袁嘉蔚回應稱「否」，表示若當選將按《基本法》、《立法會條例》等履行議員職務。

選舉主任又引用袁嘉蔚Instagram帳戶其中一張相片，指其展示「光復香港 時代革命」口號，問袁是否同意其「持續展示」的行為是顯示拒絕接受中國對香港行使主權，並主張港獨、以武力或非法手段推翻特區政府等。

袁嘉蔚稱不同意，反指相片為今年1月7日上載，其後共發布183則貼文，又指絕少檢視內容，不同意選舉主任視為「持續展示」。她表示，會遵守政府於7月2日發出之聲明，暫已刪除照片。