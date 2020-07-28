立法會選舉丨田北辰報名參選　指立法會長期不運作是「不合邏輯」

2020年立法會換屆選舉繼續接受提名，實政圓桌召集人田北辰於今日（28日）正式報名參選新界西選區直選，並聯同名單成員莊豪鋒、徐曉杰及鄭捷彬會見傳媒。田北辰強調會不分黃藍、理性問政，重申過去支持獨立調查委員會的立場。 對於有傳言政府會押後立法會選舉，田北辰強調不論抗疫及選舉，都要視乎專家意見，相信政府會有安排。他認為立法會長期不運作是不合邏輯。

田北辰（左二）表示，希望政府聽從專家意見，但押後選舉與否對於「實政圓桌」而言沒有分別。（高仲明攝）

田北辰：抗疫及選舉 均要信專家

對於應否押後選舉，田北辰認為可一言以蔽之：「信專家」。他表示上星期與專家討論過疫情，引述專家意見稱香港的情況越發嚴峻，表示專家並非擔心政治問題，而是如果疫情幾星期內仍不受控，會否導致選舉不公平，例如不同年齡人士會否有不同風險評估等。他亦指希望政府聽從專家意見，但押後與否對於「實政圓桌」而言沒有分別。

他又指，留意到有人「放口風」指選舉需延長半年或一年，認為如果沒有法案或需要撥款理論上不需要頻密開會。但他認為不論如何，立法會長時間不運作是不合邏輯。他表示相信政府會有決定，例如安排「原班人馬」繼續工作等，但補充指大家都想知道市民是否接受過去4年的工作成果。

當被問及預計押後選舉一年會對何方選情有利，田北辰指沒有人能預料，需視乎將來一年會發生何事。

田北辰（左二）認為，立法會長時間不運作是不合邏輯。（高仲明攝）

指檢測水平參差 要求禁止全部船員入境

田北辰表示，陳肇始承認第三波疫情主要由豁免檢疫入境人士引發，他認為最荒謬的是政府於6月開放全世界船員到香港換更，變成貨運船員的「換更天堂」。

他要求禁止船員入境，指現今要求船員等出示驗身報告的安排仍有不足，因為來源地國家的檢測水平參差不齊，依然有散播病毒的危機。