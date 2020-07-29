立法會選舉延期｜未告別已重逢　建制老將稱命運作弄：變幻是永恆

9月立法會選舉盛傳押後一年舉行，對原本決定告別議會的現任議員來說，可能是欲退不得的「幸福煩惱」。多名建制、泛民早已表明不競逐連任，但政府若以疫情為由延後選舉，現屆議員可能需要「再坐一會」。 年屆七十、擔任四屆進出口界議員的民建聯黃定光，原已交棒予全國政協委員黃英豪，退休大計突然被打亂，他笑言「變幻才是永恆」，稱為了香港利益，願意繼續在議會服務多一年。 不過，有建制議員表明不想擔任「臨時議員」，如果只是間中開會，無法跟進政策議題，「唔做好過做，未必好得閒，亦唔恨做。」

黃定光：幾時都願意服務香港

押後立法會選舉一年幾成定局，至明年9月才「復辦」，但如何處理未來一年立法會真空期，仍是未知之數，有人建議引用《立法會條例》第11條，由特首決定召開緊急會議，由現屆議員出任；亦有人提出現屆立法會任期延長一年，議員可繼續履行現有職責，但改變《基本法》有關議員任期的規定，需提請人大常委會通過《決定》，甚至釋法。

無論採納哪個方案，仍有多個實際問題需處理，包括立法會真空期間，現屆議員任期是否自動延長？2004年起出任進出口界議員的黃定光，早前決定退下火線，讓位予中華出入口商會副會長黃英豪，他形容選舉延期是「命運作弄的安排」，但理解抗疫重於選舉，支持政府押後一年。

黃定光說，目前未知現屆議員任期安排，但「幾時都願意服務香港」，又說交棒是遲早的事，他曾與「接班人」黃英豪傾談，對方亦支持押後選舉，沒有失望。

中華出入口商會副會長黃英豪（中）早前報名參選進出口界，由現任議員黃定光擔任選舉經理人。（民建聯提供）

梁志祥：只開緊急會議難跟進政策

現年63歲的梁志祥，已任兩屆新界西立法會議員，他早前決定不再爭取連任，由轉戰直選的周浩鼎接替。梁志祥表示，從立法會退下後原本另有安排，若真的要現任議員坐多一年，間中開緊急會議，「老實講未必好想做，如果只是臨時議員，責任完全不同，跟進唔到政策議題、市民求助......捱義氣我都未必肯。」

梁志祥指，個人認為押後選舉3個月至半年較合適，「推遲一年與整個疫情的關係，大家可自己思考下」。他又指，議員延任一年要處理多個問題，包括聘請辦公室職員、地區辦事處等，即使現屆任期及職能延續一年，亦不是「好恨做」。

本屆立法會議員任期至9月30日，立法會大會本月17日休會時，建制、泛民各自拍攝告別大合照，不再參選的議員原以為要結束議會生涯，想不到原班人馬很快就可以重逢。

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